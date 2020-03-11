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«Лекхим» в 2019г сократил чистую прибыль на 3% - до 91,5 млн грн
08:19 10.03.2020 |
АО "Лекхим" в 2019 году сократило чистую прибыль на 3,1% по сравнению с 2018 годом - до 91,523 млн грн.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), результаты работы АО в 2019 году акционеры рассмотрят на годовом общем собрании 6 апреля.
Кроме того, на собрании акционеры планируют рассмотреть вопрос увеличения уставного фонда СП "Лекхим" в форме ООО и уставного фонда ООО "Лекхим-Обухов", а также одобрить совершение компаниями крупных сделок в период с 6 апреля 2020 года по 6 апреля 2021 года.
АО "Лекхим" возглавляет группу компаний, в которую входят ЗАО "Технолог", ЧАО "Лекхим-Харьков".
В настоящее время в продуктовом портфеле АО "Лекхим" - более 160 торговых наименований, в частности средства для пищеварительной, сердечно-сосудистой, респираторной, нервной системы, системы крови и гемопоэза, опорно-двигательные аппараты, противомикробные, дерматологические средства, а также биологически активные добавки, изделия медицинского назначения, ветеринарные препараты.
По итогам 2019 года группа "Лекхим" сохранила 23-е место на фармрынке Украины.
Как сообщалось, фармацевтическая компания АО "Лекхим" (Киев) по итогам 2017 года получила 101,7 млн грн чистой прибыли, что на 6% больше, чем в 2016 году.
Согласно информации на сайте компании, ее производственные мощности составляют в год 130 млн растворов в ампулах, более 2 млрд таблеток, более 500 млн капсул, более 1 млн драже, более 30 млн суппозиториев и более 15 млн саше.
По данным госреестра, бенефициарными собственниками компании являются Игорь и Любовь Лазько, Инна и Леся Радькины, Валентина Мазурик, Валерий, Ольга, Светлана и Татьяна Печаевы.
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