В НБУ утверждают, что не согласовали покупку Проминвестбанка

Национальный банк Украины не получал пакет документов для согласования условий и участия в ЧАО "Проминвестбанк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк не согласовывал приобретение существенного участия в указанном банке никому, кроме текущего акционера банка", - говорится в сообщении.

В НБУ напоминают, что лицо, которое намерено приобрести или увеличить существенное участие в банке свыше установленного порогового значения, должно получить предварительное согласование регулятора.

Нацбанк сообщил о рисках покупки без согласования Министерству юстиции и организатору торгов по продаже акций Проминвестбанка, которые состоялись 4 марта.

В НБУ предупреждают, что нового владельца, купившего акции без согласования, могут лишить права голоса и оштрафовать, а структура собственности банка может быть признана непрозрачной. Что, также может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии - в случае неустранения нарушения - банк могут признать неплатежеспособным, подчеркивают в НБУ.

Отмечается, что Нацбанк идентифицировал владельцев всех 75 банков, а владельцы существенного участия в банках получили согласование от регулятора.

При этом в НБУ подчеркивают, что не вмешиваются ни в процесс купли-продажи акций банков, ни в процесс исполнения судебных решений. И напоминают, что одним из инструментов, предусмотренных в законодательстве, является включение в договор купли-продажи отлагательного условия, при котором фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласования регулятора.

* 4 марта на аукционе ПФТС продан пакет акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн.

* По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов 36,93 млрд грн Проминвестбанк занимал 12 место среди 74 действующих банков.

* С начала 2019-го Проминвестбанк закрыл 55 отделений в Украине, оставив только одно в Киеве.

Существенное участие - прямое и/или косвенное владение одним лицом самостоятельно или совместно с другими лицами 10 и более процентами уставного капитала и/или права голоса акций, паев юрлица или независимая от формального владения возможность значительного влияния на управление или деятельность юрлица.

