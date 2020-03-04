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Укрзализныця выставила на «голландские аукционы» 2020 вагонов
15:43 04.03.2020 |
В частности, предложено 120 лотов на групповые отправки 1200 хоппер-зерновозов по 5-20 вагонов в лоте и 18 лотов на маршрутные отправки хоппер-зерновозов по 54 вагона в лоте. Стартовая цена одного хоппер-зерновоза - 1136 грн.
Также объявлено 56 лотов на групповые отправки 800 полувагонов по 5-20 вагонов в лоте и 12 лотов на маршрутные отправки по 50 полувагонов в лоте. Начальная стоимость полувагона - 902 грн.
Кроме того, предложено 20 лотов на 20 крытых вагонов. Стартовая цена одного такого вагона - 1172 грн.
В компании отмечают, что цена за использование вагонов во время «голландского аукциона» на первом этапе снижается, а на втором этапе может как увеличиться, так и остаться на уровне первого этапа.
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