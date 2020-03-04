Укрзализныця выставила на «голландские аукционы» 2020 вагонов

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Укрзализныця выставила на «голландские аукционы» 2020 вагонов

 
"Укрзализныця уже объявила 196 «голландских аукционов» на 2020 грузовых вагонов. Среди них групповые и маршрутные отправки хоппер-зерновозов - 1200 вагонов, полувагонов - 800 и 20 крытых вагонов", - говорится в сообщении.

В частности, предложено 120 лотов на групповые отправки 1200 хоппер-зерновозов по 5-20 вагонов в лоте и 18 лотов на маршрутные отправки хоппер-зерновозов по 54 вагона в лоте. Стартовая цена одного хоппер-зерновоза - 1136 грн.

Также объявлено 56 лотов на групповые отправки 800 полувагонов по 5-20 вагонов в лоте и 12 лотов на маршрутные отправки по 50 полувагонов в лоте. Начальная стоимость полувагона - 902 грн.

Кроме того, предложено 20 лотов на 20 крытых вагонов. Стартовая цена одного такого вагона - 1172 грн.

В компании отмечают, что цена за использование вагонов во время «голландского аукциона» на первом этапе снижается, а на втором этапе может как увеличиться, так и остаться на уровне первого этапа.
По материалам: www.ukrinform.ua
 

ПО РУБРИКАМ

16:59 Депозитные ставки для физлиц 04.03.20

15:27 Курс доллара повышается к евро и иене 4 марта, юань укрепляется на снижении ставки ФРС

12:23 Справочный курс гривны 4 марта повышен на 0,7 коп до уровня 24,9243 грн/$1

11:59 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков на 04.03.20

11:55 Биржи АТР 4 марта закрылись в основном ростом после снижения ставки ФРС

11:49 Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

11:44 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.03.2020

11:39 В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

11:05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.03.20

11:01 Остаток средств на корсчетах банков 04.03.20

10:55 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.03.20

09:12 Украина установила порядок декларирования криптовалют: биткоин — это нематериальный актив

09:05 KPMG: серия краж на $9,8 млрд препятствует росту криптовалютной индустрии

08:47 Цена на золото колеблется 4 марта после скачка во вторник на снижении ставки ФРС

08:23 Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать «дочку» российского госбанка

• дальше…

17:40 ЕС снял запрет на импорт мяса птицы из Украины, впервые применив режим зонирования

17:35 Оператор ГТС обвинил облгазы в безоплатном отборе газа на 580 миллионов

17:30 Иван Плачков – возможный новый министр энергетики. Что он думает об импорте электроэнергии из РФ, газе, «зеленой» энергетике и угле

15:58 Таможенная служба запустила портал о работе таможни

15:44 Отставка Маркаровой может вызвать беспокойство иностранных инвесторов — СМИ

15:36 В ЕБА считают неуместными внеплановые проверки бизнеса из-за неэффективности работы Госэкоинспекции

15:33 Украина почти готова к накопительной пенсионной системе - Госказначейство

13:25 Нефть дорожает в ходе торгов 4 марта, Brent на уровне $52,39 за баррель

12:08 Средняя цена автогаза в рознице 4 марта опустилась ниже 11 грн/л

09:12 Украина установила порядок декларирования криптовалют: биткоин — это нематериальный актив

• дальше…

15:39 В Иране эпидемия коронавируса охватила почти всю страну

12:56 В Афганистане талибы убили не менее 20 силовиков

08:56 На праймериз демократов в «супервторник» лидирует Байден

08:53 Трамп побеждает на праймериз в «супервторник» без конкуренции

08:38 МВФ и Всемирный банк отменили традиционную весеннюю встречу из-за вируса, она пройдет «виртуально»

03.03 ФРС США неожиданно понизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%

03.03 Турция вновь сбила сирийский военный самолет над Идлибом

03.03 Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США

03.03 США проводят скрытую кампанию по ослаблению хакерской мощи КНДР

03.03 Лукашенко поручил достроить инфраструктуру «Дружбы» для импорта нефти из балтийских портов

03.03 Мюнхен начал частично оплачивать женщинам ночные поездки в такси

03.03 Буттиджич поддержал Джо Байдена в президентской гонке в США

03.03 Берлин не готов принять беженцев с турецко-греческой границы

03.03 Эксперты ООН заявили о причастности ВВС РФ к военным преступлениям в Сирии

02.03 Ватикан рассекретил архивы времен папы Пия XII

• дальше…

13:27 Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House

11:49 Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

11:39 В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

08:25 Кабмин хочет продать целый квартал в центре Киева - Дубилет

03.03 В Киеве начали выпускать студенческий е-билет

03.03 Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч

27.02 В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто

25.02 Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА

19.02 Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

17.02 В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

14.02 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

12.02 В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

11.02 Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

11.02 Первый заместитель Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае

• дальше…

17:30 Иван Плачков – возможный новый министр энергетики. Что он думает об импорте электроэнергии из РФ, газе, «зеленой» энергетике и угле

17:21 Рада одобрила отставку Гончарука

15:29 Шмыгаль, Чернышов и Емец подали электронные декларации как кандидаты на должность министров в новом правительстве

13:27 Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House

12:17 «Квартал 95» от ОПЗЖ. Как Медведчук собрался заманивать молодежь

09:53 Страна Зеленского 2.0: Зачем президент отдал правительство Ахметову, Фирташу и Коломойскому

03.03 Кабмин Шмыгаля. Кто эти старые-новые министры

03.03 Повышения не будет. Сколько Кабмин Гончарука сэкономит на пенсионерах

03.03 Увольнение Сытника: Какова процедура и кто возглавит НАБУ

03.03 Битва за 179 округ: Почему Зеленский отдает Харьковщину ОПЗЖ

03.03 Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч

03.03 Ещё один соцопрос показал уменьшение сторонников земельной реформы

03.03 В 2019 году Украина выполнила лишь 37% задач по Соглашению об ассоциации

03.03 Гончарук может остаться: Как Зеленский планирует сменить правительство и силовиков

03.03 Принуждение к разведению. Как оккупанты заставляют Зеленского отвести войска от Счастья и Широкино

• дальше…

12:39 Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля

09:31 Компания BMW поменяла логотип

08:47 Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11

08:43 Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн

03.03 Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось

03.03 Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3

03.03 Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4

03.03 Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США

03.03 Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы

03.03 Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор

03.03 Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе

03.03 Apple продолжает платить за замедление iPhone

03.03 Apple добавит сенсорную панель к клавиатуре для iPad Pro

02.03 ИИ Google сканирует миллиарды вложений в сообщения Gmail, выявляя вредоносные документы

02.03 Renault сделала автомобиль с раздвижным кузовом

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно