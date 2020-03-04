Долг «ГарПока» перед «Энергоатомом» по итогам января-февраля 2020 г. возрос до 2,8 млрд грн

Задолженность государственного предприятия "Гарантированный покупатель" (ГарПок) перед НАЭК "Энергоатом" с начала текущего года возросла до 2,8 млрд грн, в том числе за февраль ее прирост составил более 1,8 млрд грн.

"За проданную электроэнергию, включая ПСО, "Энергоатом" получил лишь половину средств", - сообщается на сайте НАЭК во вторник.

Как отметил руководитель НАЭК "Энергоатом" Павел Павлышин, отсутствие своевременной и полной оплаты электроэнергии привело к дефициту средств у "Энергоатома" на выполнение производственной программы и оплату свежего ядерного топлива, а также к полному отсутствию финансирования инвестпрограммы по статье "Капитальное строительство".

"Это означает, что компания получит штрафные санкции от поставщиков и подрядчиков в виде огромной пени, а если ситуация быстро не решится, то уже в марте мы не будем иметь средств на уплату налогов и заработной платы", - пояснил Павлышин.

По его мнению, основными проблемами для компании в условиях функционирования нового рынка электроэнергии остаются механизм возложения специальных обязанностей и платежеспособность "ГарПока".

В компании подчеркнули, что механизм ПСО не обеспечивает покрытия экономически обоснованных расходов "Энергоатома", в частности, на оплату диспетчеризации и акциза.

По словам главы Госатомрегулирования Григория Плачкова, приведенным в сообщении, финансовый дефицит НАЭК также может привести к невыполнению запланированных мероприятий по переоценке безопасности и заблокирует предоставление разрешения на пуск энергоблоков АЭС после выполнения планового предупредительного ремонта, в частности, ЗАЭС-5, у которого в мае 2020 года завершится проектный срок эксплуатации.

Это, в свою очередь, может повлечь за собой приостановку действующей лицензии, отметил глава ГИЯРУ.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что для решения проблемных вопросов, сложившихся на энергорынке, необходимо создать рабочую группу с участием НКРЭКУ, Минэкоэнерго, участников рынка.

Как сообщалось, ГП "НАЭК "Энергоатом" с 12 февраля ограничило продажу электроэнергии АЭС для "ГарПок" на 25% запланированного отпуска в связи с нарушением ГарПок сроков оплаты и накоплением задолженности перед "Энергоатомом" за проданную электроэнергию.

В НАЭК напомнили, что в соответствии с положением о спецобязательствах, компания обязана реализовывать почти 85% отпущенной электроэнергии "ГарПоку", который продает ее поставщикам универсальных услуг в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей бытовых потребителей (населения).

По условиям договора между "Энергоатомом" и "ГарПок" предусмотрено право НАЭК на временную приостановку продажи (отпуска) электроэнергии в случае нарушения покупателем сроков оплаты любого платежа по договору, а также при наличии задолженности у "ГарПок" перед продавцом по договору.

НАЭК заявила, что продажа (отпуск) всего надлежащего объема электрической энергии "ГарПоку" будет возобновлена "Энергоатомом" после устранения/прекращения действия обстоятельств, обусловивших такую приостановку отпуска электроэнергии и при условии получения от "ГарПока" полной оплаты всех неуплаченных сумм (включая все необходимые платежи, пеню, штраф и сумму возмещения расходов, ущерба), причитающихся "Энергоатому".



