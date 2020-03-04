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ДМК за 2 мес. сократил выпуск проката на 1,2% и нарастил чугуна на 3%
09:12 04.03.2020 |
Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), по итогам января-февраля 2020 года снизил выпуск проката, по оперативным данным, на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 405 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за два первых месяца текущего года ДМК увеличил выплавку стали на 0,5% - до 402 тыс. тонн, чугуна - на 3%, до 375 тыс. тонн.
В феврале ДМК произвел 174 тыс. тонн проката, 176 тыс. тонн стали, 179 тыс. тонн чугуна.
Ранее сообщалось, что ДМК отказался от запуска части основных производственных мощностей из-за глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения рентабельности и нехватки оборотных средств. При этом с середины сентября-2019 комбинат работал одной из трех доменных печей - №1-М. 25 ноября 2019 года на ДМК задули еще одну доменную печь - ДП-9, а 27 декабря задули ДП-12 и сейчас комбинат работает тремя "домнами".
ДМК по итогам 2019 года сократил выпуск проката, по оперативным данным, на 7,3% по сравнению с предыдущим годом - до 2,235 млн тонн, стали - на 8%, до 2,221 млн тонн, чугуна - на 19,8%, до 1,976 млн тонн.
ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.
Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.
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