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Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать «дочку» российского госбанка
08:23 04.03.2020 |
Стокгольмский арбитраж не удовлетворил апелляцию Украины и оставил в силе запрет на продажу "дочки" российского Внешэкономбанка (ВЭБ) - Проминвестбанка. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБа.
Такое решение принял 2 марта полный состав трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр, отмечается в сообщении.
ВЭБ подал иск против Министерства юстиции Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в июне 2019 года. В августе того же года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж в качестве обеспечительных мер запретить продажу акций Проминвеста. Суд встал на сторону РФ и запретил Украине продавать банк. Украина оспорила это решение.
* Акции Проминвеста взыскали структуры группы Приват Игоря Коломойского по делу о захвате Россией активов в Крыму. Банк пытались выставить на продажу три раза - сначала не было покупателей, а последний аукцион заблокировал суд.
* Проминвестбанк сворачивает свою деятельность в Украине. 6 февраля на собрании акционеров должны были рассмотреть вопрос сдачи банком лицензии. Однако, как свидетельствуют данные на сайте банка, собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.
* Согласно данным Национального банка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов 36,93 млрд грн Проминвестбанк занимал 12 место среди 74 действующих банков. С начала 2019-го Проминвестбанк закрыл 55 отделений в Украине, оставив только одно в Киеве.
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