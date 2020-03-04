Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать «дочку» российского госбанка

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил апелляцию Украины и оставил в силе запрет на продажу "дочки" российского Внешэкономбанка (ВЭБ) - Проминвестбанка. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБа.

Такое решение принял 2 марта полный состав трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр, отмечается в сообщении.

ВЭБ подал иск против Министерства юстиции Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в июне 2019 года. В августе того же года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж в качестве обеспечительных мер запретить продажу акций Проминвеста. Суд встал на сторону РФ и запретил Украине продавать банк. Украина оспорила это решение.

* Акции Проминвеста взыскали структуры группы Приват Игоря Коломойского по делу о захвате Россией активов в Крыму. Банк пытались выставить на продажу три раза - сначала не было покупателей, а последний аукцион заблокировал суд.

* Проминвестбанк сворачивает свою деятельность в Украине. 6 февраля на собрании акционеров должны были рассмотреть вопрос сдачи банком лицензии. Однако, как свидетельствуют данные на сайте банка, собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

* Согласно данным Национального банка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов 36,93 млрд грн Проминвестбанк занимал 12 место среди 74 действующих банков. С начала 2019-го Проминвестбанк закрыл 55 отделений в Украине, оставив только одно в Киеве.