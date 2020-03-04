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Аэропорт «Киев» за 2 мес. сократил пассажиропоток на 17,4%
08:41 04.03.2020 |
Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского за январь-февраль 2020 года обслужил 338,4 тыс. пассажиров, что на 17,4% меньше, чем было в январе-феврале 2019 года.
Как сообщила пресс-служба аэропорта во вторник, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 334,5 тыс., на внутренних - 3,9 тыс.
Количество рейсов в январе-феврале 2020 года составило 3,6 тыс. на прилет и вылет, что на 15,3% меньше аналогичного периода 2019 года (международных - 3,148 тыс., внутренних - 486).
Наиболее популярные международные направление с начала 2020 года: Минск (Беларусь), Варшава (Польша). Вена (Австрия), Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Таллин (Эстония), Франкфурт-на-Майне (Германия); внутренние - Запорожье, Одесса, Львов.
В феврале 2020 года аэропорт "Киев" обслужил 159,6 тыс. пассажиров, что на 13,8% меньше, чем в феврале-2019. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах - 157,6 тыс., на внутренних рейсах - 2 тыс.
Количество рейсов в феврале 2020 года составило 1,796 тыс. на прилет и вылет, что на 10,5% меньше аналогичного периода прошлого года (международные - 1,519 тыс., внутренние - 277).
Наиболее популярные международные направления в феврале 2020 года: Минск, Варшава, Вена, Рига (Латвия), Берлин, Мемминген, Таллин; внутренние - Запорожье, Днепропетровск, Одесса.
Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" в 2019 году обслужил 2,618 млн пассажиров, что на 6,9% меньше чем в январе-декабре 2018 года.
Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.
В аэропорту расположены три терминала общей площадью 31 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.
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