МХП в феврале запустил линейку продукции без антибиотиков, в планах получить отраслевую маркировку

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в феврале 2020 года начал выпуск продукции, произведенной без использования антибиотиков, намерен подтвердить соответствие отраслевым стандартам и получить право наносить дополнительную маркировку.

"В феврале этого года была запущена линейка продукции, выращенной без использования антибиотиков. Это означает, что в процессе выращивания на всех этапах не использовались антибиотики. Компания несколько лет готовилась к выходу с этой линейкой на рынок", - сообщила директор департамента маркетинга МХП Марина Сергиенко на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, вся фасованная продукция, представленная на полках супермаркетов, была переведена в линейку "выращенных без антибиотиков".

Кроме того, в настоящее время компания принимает участие в программе мониторинга остатков ингибиторов и токсинов в кормах, воде, конечной продукции и продуктах жизнедеятельности птицы в течение всего цикла ее выращивания. Ассоциация "Союз птицеводов Украины" с 1 января этого года начала мониторинг использования антибиотиков первых заявителей - ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", агрохолдингов МХП и "Овостар Юнион".

По словам национального консультанта и координатора проектов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Виталия Башинского, после получения достаточного количества данных (ориентировочно - три месяца), будет проведена оценка в соответствии с отраслевыми требованиями.

Результаты аудита и заключение о соответствии будут считаться основанием для предоставления права наносить маркировку "без антибиотиков" на пищевой продукт компаний. Результаты аудитов будут обнародованы на сайте ассоциации "Союз птицеводов Украины". Эксперт указал, что затраты на маркировку оплачиваются самими производителями, что влияет на себестоимость продукции.

Башинский заметил, что первый производитель может получить право наносить маркировку уже в марте-апреле этого года.

"То, что мы сегодня видим, это их (производителей - ИФ) самостоятельная маркировка, и она не относится к отраслевым стандартам", - заметил Башинский.

Он обратил внимание, что в Европе также нет единой для всех производителей маркировки, там также существует маркировка о соответствии отраслевым стандартам одобренная ассоциациями.

