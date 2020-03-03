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Суд обязал ИСД выплатить новому кредитору $350 млн
11:41 03.03.2020 |
Суд признал долг корпорации Индустриальный союз Донбасса (ИСД) по кредитам западных банков на сумму более $350 млн. Об этом сообщает Finbalance.
Отмечается, что 24 февраля Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление компании Indumet SA, признал и дал разрешение на исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда от 25 марта 2019 года о взыскании:
- $255 млн основной задолженности по кредитному договору с заемщиком Landmont Ltd, и поручителями ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Днепровский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод" и корпорации "Индустриальный союз Донбасса";
- $103,3 млн процентов, начисленных за период до даты арбитражного решения;
- $96,3 млн процентов с Днепровского меткомбината по принципу, что любой платеж, совершенный любым из должников освобождает Днепровский меткомбинат от ответственности в объеме такого платежа и наоборот;
- проценты пока не будет осуществлен платеж в полном объеме, по годовой ставке в размере ЛИБОР в долларах США за три месяца, +2% ежегодно.
Согласно судебным материалам, первичными кредиторами были Калион и Кредит Свисс, которые владели правами требования по основной сумме кредита в размере $150 млн. Они передали свои доли кредита общим размером $225 млн 13 структурам (Deutsche Bank, Societe Generale, Raiffeisen, OTP, Barclays, Morgan Stanley, Citibank и т.д.). Вследствие дальнейших транзакций заявитель (Indumet SA) приобрел право требования по основной сумме займа в размере $255 млн.
Отмечается, что ДМК возражало против предоставления Киевским апелляционным судом разрешения на выполнение решения Лондонского международного арбитражного суда. Меткомбинат ссылался на то, что Восточный апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Indumet SA и оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области, которым было отклонено требования Indumet SA на общую сумму 23,64 млрд грн (включая требования, возникшие на основании решения международного арбитражного суда).
Суд признал возражения ДМК безосновательными и подчеркнул, что арбитражное решение признается обязательным и выполняется с соблюдением специальной процедуры, нарушений которой не установлено.
* В мае 2019 года основатели ИСД Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Олег Мкртчан оспаривали в Лондоне дележ денег от продажи корпорации россиянам 9 лет назад. Подробности судебного разбирательства можно прочесть тут.
* В мае 2019 года Хозсуд Днепропетровской области открыл дело о банкротстве Днепровского меткомбината. 14 ноября суд признал требования кредиторов на 87 млрд грн. В частности компания Оптимал Трейд требует 20,9 млрд грн, Метинвест Холдинг - 20,7 млрд грн, Таффи Плюс - 18,9 млрд грн, Зета Инвест - 11,2 млрд грн, Днепровский коксохимический завод - 8,5 млрд грн, Indumet Limited - 2,76 млрд грн, корпорация ИСД - 1,3 млрд.
5 февраля суд также отклонил требования Indumet на 16,3 млрд грн.
Корпорация ИСД основана в 1995 году. В нее входили Алчевский МК, Алчевский коксохим (оба Луганская обл.) и Днепровский МК (Днепропетровская обл.), металлургические заводы ISD-Huta Czestochowa (Польша) и ISD-Dunafer (Венгрии).
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