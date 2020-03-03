«Укрнафта» пытается засекретить содержание мирового соглашения с «Приватом» по долгу за нефть

ПАО «Укрнафта» направило ходатайство в Хозяйственный суд Харьковской области с просьбой рассмотреть мировое соглашение с ООО «ТД Прикарпатьенефтетрейд» по долгу 488 млн грн за нефть в закрытом режиме. Об этом говорится в определении суда от 26 февраля, обнародованном с Едином госреестре.

«Учитывая условия мирового соглашения, по утверждению заявителя («Укрнафты». - ek), его содержание является конфиденциальным и содержит информацию коммерческого характера», - излагается в судебном документе позиция «Укрнафты».

Ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании поступило 25 февраля - на следующий день после публикации на сайте enkorr и ряда центральных СМИ информации о мировом соглашении с ООО «Котлас» на 2,5 млрд грн.

Суд отклонил прошение «Укрнафты», сославшись на то, что спор между компанией и ее дебитором «ТД Прикарпатьенефтетрейд» в 2016-2018 гг. проходил в открытом режиме, соответственно обстоятельства дела и так являются общеизвестными.

Напомним, что в мировом соглашении с «Котласом», «Укрнафта» отказалась от права требовать штрафные санкции за период 2016-2019 гг., которые по оценкам enkorr, могли составить по меньшей мере 585 млн грн.

Как сообщал enkorr, в начале 2020 г. «Укрнафта» подписала мировые соглашения с пятью компаниями из орбиты группы «Приват», которым в 2015 г. было безоплатно отгружено сырой нефти на сумму 7,7 млрд грн.

Такие соглашения заключены с компаниями «Котлас» (2,5 млрд грн) «Прикарпатьенефтетрейд» (1,3 и 0,5 млрд грн) и «Гарант-УТН» (649 млн грн), «Техтрейд групп» (1,1 млрд грн), «Галнафта» (1,32 млрд грн). При этом по состоянию на 2 марта, в Едином госреестре обнародовано решение суда об утверждении только одного из шести мировых соглашений - с ООО «Котлас».

Подписанию мировых соглашений предшествовало заявление директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из «Укрнафты».

Предметом расследования НАБУ в том числе является именно безоплатная отгрузка нефти, что было прямым нарушением требований постановления правительства №570 о порядке проведения нефтяных аукционов. Законность нормы, прямо запрещающей отгружать нефть без получения 100% оплаты, в 2018-2019 гг. оспаривалась близкой к «Привату» компанией «Инсигния Резорт», но в феврале 2019 г. Верховный суд окончательно признал это требование законным.

После этого непосредственно сама «Укрнафта» добивалась от Верховного суда пересмотра решения по иску «Инсигнии Резорт», утверждая, что ее права были нарушены. 22 октября 2019 г. Верховный суд отказал «Укрнафте» в пересмотре своего решения по этому делу.

Ранее enkorr сообщал, что ключевые посты в компании по-прежнему занимают менеджеры, назначение которых, по утверждению бывшего главы компании Марка Роллинса, согласовывалось с группой «Приват». Так, юридические вопросы курирует Вячеслав Карташов, бывший адвокат Игоря Коломойского, который среди прочего курировал и договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из «Укрнафты» в 2015 г.

Справка enkorr

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владеют компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров. «Приват» осуществляет операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 г. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн т, газа - в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на начало 2020 г. долг «Укрнафты» по налогам оценивается в 30 млрд грн с учетом пени и штрафов.

