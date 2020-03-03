Сервис доставки Ин Тайм прекращает работу. Грузы его клиентов доставят конкуренты

Компания Ин Тайм остановила выдачу отправлений и привлекает конкурентов для завершения доставки грузов. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Не смотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям. Сегодня были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет произведена их ресурсами", - сказано в объявлении.

Совладелец Новой Почты Владимир Поперешнюк заявил о банкротстве Ин Тайма.

"Ин Тайм - банкрот... Сейчас разрабатываем план действий, что делать в этой ситуации. Конечно, мы готовы встретить новых клиентов, быстро переключить их в нашу систему и плодотворно сотрудничать", - написал он в Facebook.