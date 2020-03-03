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Кабмин согласовал назначение и.о. руководителей трех облэнерго
17:02 02.03.2020 |
Кабинет министров Украины согласовал назначение исполняющих обязанности руководителей Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго и Николаевоблэнерго.
Соответствующие распоряжения от 26 февраля опубликованы на Правительственном портале.
Так, согласно документам, Кабинет министров согласился с предложениями Фонда государственного имущества по согласованию назначения Валерия Гапонова и.о. генерального директора акционерного общества "Хмельницкоблэнерго", Сергея Кугатова - и.о. гендиректора акционерного общества "Николаевоблэнерго" и Константина Логвиненко - и.о. гендиректора акционерного общества "Харьковоблэнерго".
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