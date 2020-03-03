«Укравтодор» получит более 19 миллиардов гривень кредитов на дороги

Кабинет министров выделит 19,3 миллиарда гривень государственных гарантий Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на строительство дорог, заявил премьер Алексей Гончарук.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом Гончарук заявил на сегодняшней встрече с главой Нацбанка Яковом Смолием и представителями Минфина, Минэкономики и "Укравтодора".

"Дополнительные 19,3 миллиарда гривень преимущественно от государственных банков под меньшую процентную ставку - это больше качественных дорог в Украине уже в этом году. Причем с экономией для государственного бюджета", - цитирует Гончарука его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта в Украине планируется начать массовое дорожное строительство, которое анонсировали как президент Владимир Зеленский, так и премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский сообщил, что в 2020 году планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения, на что выделяются рекордные 85 миллиардов гривень.

Что касается дорог местного значения, то, по словам Зеленского, в 2020 году на них выделяется 22,2 миллиарда гривень.