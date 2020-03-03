Финансовые новости
- |
- 03.03.20
- |
- 07:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укравтодор» получит более 19 миллиардов гривень кредитов на дороги
15:19 02.03.2020 |
Кабинет министров выделит 19,3 миллиарда гривень государственных гарантий Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на строительство дорог, заявил премьер Алексей Гончарук.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом Гончарук заявил на сегодняшней встрече с главой Нацбанка Яковом Смолием и представителями Минфина, Минэкономики и "Укравтодора".
"Дополнительные 19,3 миллиарда гривень преимущественно от государственных банков под меньшую процентную ставку - это больше качественных дорог в Украине уже в этом году. Причем с экономией для государственного бюджета", - цитирует Гончарука его пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, с 1 марта в Украине планируется начать массовое дорожное строительство, которое анонсировали как президент Владимир Зеленский, так и премьер-министр Алексей Гончарук.
Зеленский сообщил, что в 2020 году планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения, на что выделяются рекордные 85 миллиардов гривень.
Что касается дорог местного значения, то, по словам Зеленского, в 2020 году на них выделяется 22,2 миллиарда гривень.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Антимонопольный комитет открыл дело против Нафтогаза
|Тихая премьериада: Кто и как делит «шкуру» еще не уволенного Гончарука
|Уроки Тимошенко. Почему Зе-команде срочно понадобился новый премьер
|Правительство и выборы в ОРДЛО: Вернет ли Зеленский Ахметову статус «хозяина Донбасса»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин сменил подконтрольного Фирташу главу Запорожского титанового комбината
|«Укрнафта» пытается засекретить содержание мирового соглашения с «Приватом» по долгу за нефть
|Сервис доставки Ин Тайм прекращает работу. Грузы его клиентов доставят конкуренты
|Кабмин согласовал назначение и.о. руководителей трех облэнерго
|«Нафтогаз» ответил на претензии Антимонопольного комитета
|«Укравтодор» получит более 19 миллиардов гривень кредитов на дороги
Это интересно
|5G-смартфон почти за $300 — уже реальность. Представлен Vivo Z6
|Конгресс США одобрил выделение $1 млрд сельским операторам на замену оборудования Huawei и ZTE
|Citroen выведет на рынок очень дешевый электрокар
|Украинскому чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте
|Volkswagen показал три спортверсии нового Golf
|2,8 секунды до «сотни» и 680 сил: у DS появился электрокар с соломой в салоне
|IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса