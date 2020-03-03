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НБУ оштрафовал три банка на 1 миллион
09:22 02.03.2020 |
Национальный банк Украины по результатам проверок применил к АО "Первый инвестиционный банк", АО "А-Банк" и АО АКБ "Львов" штрафные санкции.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Первый инвестиционный банк оштрафован на 200 тыс. гривен за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
А-Банк получил письменное предостережение. НБУ постановил, что банк ненадлежащим образом исполняет обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финмониторинга.
Также банк получил предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации, изучению клиентов, в том числе клиентов - национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.
Также банк оштрафован на 400 тыс. гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.
Банк Львов оштрафован на 400 тыс. гривен за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
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