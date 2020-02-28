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Оператор ГТС определил победителей тендеров на поставку газа на 1,5 миллиарда
17:28 28.02.2020 |
ООО "Оператор ГТС Украины" определил НАК "Нафтогаз Украины" победителем тендеров на поставку 280 млн кубометров природного газа, еще 40 млн куб. м поставит ЧП "Некст Ойл Трейд" волынского бизнесмена Сергея Воеводы.
Об этом свидетельствуют результаты торгов в системе Prozorro, передает expro.
В частности, по итогам торгов "Нафтогаз" объявлен победителем трех тендеров с ценой 4560 - 4770 грн за тысячу кубометров (с НДС) на общую сумму 1,29 млрд грн.
"Некст Ойл Трейд" победило в тендере предложив газ по 4 798 грн за тыс. куб. м, получив подряд на 191,9 млн грн.
Согласно условиям аукционов, оплата за газ осуществляется с отсрочкой 30 календарных дней, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем передачи газа.
В целом ОГТСУ получил заявки на поставку 1,76 млрд куб м газа от 17 компаний. Всего запланировано 15 аукционов, которые состоятся 27 февраля, 2 марта и 27 марта на Prozorro.
Три компании - НАК "Нафтогаз Украины", ООО "РГК Трейдинг", ООО "Трафигура Юкрейн" - подали предложения на участие во всех аукционах.
Кроме этого, ООО "ЭРУ Трейдинг" подало заявки на 7 тендеров, ООО "СОКАР Украина" и ООО "Некст Ойл Трейд" - на 5, ЧАО "УК "Укрнефтебурение", ООО" Акспо Украина" - на 3, ООО "Газенергопостач", ООО "Тех Пром Газ" - на 2.
Предложения на участие в одном тендере направили ООО "Евроенерготрейд", ООО "Трансгазпром", ООО "Мет Украина", ООО "Энерджи Трейд Групп", ООО "УЭК "Нафтогаз Контакт", ООО "ОККО Контракт", ООО "ЮГ-ГАЗ" .
Предыдущие тендеры ОГТСУ на закупку 735 млн куб м газа были опубликованы 9 декабря 2019 года на Prozorro. Однако 8 января 2020 года все торги были отменены в связи с представлением к участию в них менее двух тендерных предложений.
Как сообщалось, в конце января ООО "Оператор ГТС Украины" объявило тендеры на закупку 1,76 млрд кубометров природного газа для обеспечения балансирующих действий и для производственно-технологических потребностей функционирования газотранспортной системы общей ожидаемой стоимостью 9,15 млрд грн.
В системе публичных закупок Prozorro размещено 15 тендеров на закупку газа в период марта-декабря 2020 года объемом от 40 до 200 млн куб. м и ожидаемой стоимостью от 208 млн до 1,04 млрд грн.
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