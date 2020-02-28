Укргазбанк первым будет предоставлять кредитные гарантии предпринимателям в рамках программы «5-7-9%»





Фонд развития предпринимательства подписал с государственным Укргазбанком первое соглашение о предоставлении гарантий в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%», что означает запуск в Украине государственного механизма кредитных гарантий для поддержки бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Гарантийный механизм - это долгожданный инструмент поддержки МСБ в Украине, поскольку он открывает банкам новые возможности по кредитованию МСБ клиентов, которые не могли получить кредит из-за отсутствия или недостаточности приемлемого для банков обеспечения. Таким образом, гарантия Фонда развития предпринимательства будет покрывать для действующего бизнеса 50% суммы кредита, а для новосозданного бизнеса (стартапов) - 80% от суммы кредита», - отметил заместитель председателя правления банка Евгений Мецгер.

Отмечается, что гарантийный механизм позволяет получить кредит тем предприятиям, которые осуществляют деятельность с использованием арендованных основных средств и не имеют альтернативных видов залога, например, предприятиям сферы услуг.

Кроме того, отметили в Укргазбанке, предоставление гарантий будет актуальным для тех инвестиционных проектов, которые предусматривают приобретение оборудования, требующего длительного времени на изготовление и запуск в эксплуатацию, а также узкоспециализированного оборудования либо приобретение основных средств, бывших в употреблении.

«Компонент кредитных гарантий в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» после ее инициирования и анонсирования Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Алексеем Гончаруком в декабре прошлого года был разработан и внедрен в рекордно короткие сроки. Такому стремительному запуску механизма способствовали содержательные наработки Фонда, сделанные при поддержке целого ряда международных проектов. Также пригодился опыт Укргазбанка по реализации портфельных кредитных гарантий в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business», - отметил глава Фонда развития предпринимательства Валерий Майборода.

«Мы уверены, что внедрение гарантийного механизма позволит существенно увеличить объемы кредитования, усилить поддержку предпринимателей и открыть окно возможностей для бизнеса в целом», - добавил Мецгер.

Как сообщал Укринформ, в Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа «Доступные кредиты 5-7-9%».

Кредиты под 9% процентов будут выдавать предприятиям с годовым доходом до 50 миллионов гривень, заем под 7% годовых смогут получить предприятия с доходом до 25 миллионов гривень, а если они при этом создадут два рабочих места, ставку снизят до 5%. Каждый предприниматель сможет взять до 1,5 миллиона гривень на 5 лет.

Соглашение об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили, в частности, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, ПУМБ.