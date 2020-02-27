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«Укртелеком» отчитался о доходах за 2019 год
08:52 27.02.2020 |
Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» в 2019 году сократил чистый доход по сравнению с 2018 годом на 1,4% - до 6,357 млрд грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции директор «Укртелекома» Юрий Курмаз, представляя результаты неаудированной финансовой отчетности компании за прошлый год.
По словам Курмаза, из общего дохода доход от телекоммуникационных услуг компании составил 5,29 млрд грн, что на 4,1% меньше показателя за 2018 год.
Глава компании не назвал точный показатель чистой прибыли за 2019 год, отметив, что прошлогодние финансовые результаты близки к уровню 2018 года.
«Мы ожидаем результат (чистой прибыли - УНИАН) не хуже 2018 года, где-то на уровне 0,5 млрд грн», - сказал Курмаз.
Директор «Укртелекома» также сообщил, что показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) в 2019 году вырос на 9,4% - до 1,766 млрд грн, а маржа EBITDA увеличилась на 2,8 п.п. - до 27,8%.
Кроме того, компания в прошлом году уплатила в бюджеты всех уровней свыше 1,8 млрд грн налогов и сборов.
Также руководитель «Укртелекома» сообщил, что за указанный период компания увеличила доходы от коммерческой аренды имущества, не задействованного в производственных процессах, на 34% по сравнению с 2018 годом - до 291 млн грн.
При этом, по словам Курмаза, задолженность государства перед «Укртелекомом» за предоставленные им услуги связи льготным категориям населения в прошлом году сократилась до 134 млн грн, из которых наиболее крупными должниками являются Киев и Киевская область.
Также он сообщил, что в прошлом году около 1,7 тыс. км кабеля было украдено или повреждено злоумышленниками, тогда как в целом зафиксировано 13 тысяч несанкционированных вмешательств посторонних лиц в инфраструктуру «Укртелекома».
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