Председатель правления государственного ПриватБанка (Киев) Петр Крумханзл заявляет, что в его отношении возбуждено шесть сомнительных уголовных расследований, в том числе по подозрению в шпионаже.

Как отметил Крумханзл в интервью Financial Times, против руководства ПриватБанка ведется "гибридная война", в которой судебная система страны является одним из инструментов.

"Общеизвестно, что судебная система Украины коррумпирована и часто используется для ведения деловой вендетты", - говорится в публикации.

Как сообщалось, с начала 2020 года профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка подала иски в Печерский райсуд Киева и в Окружной админсуд Киева с требованием прекратить полномочия Крумханзла.

Как сообщалось ранее, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 банков.