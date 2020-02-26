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Против главы правления "Приватбанка" открыли 6 уголовных расследований
15:46 26.02.2020 |
Председатель правления государственного ПриватБанка (Киев) Петр Крумханзл заявляет, что в его отношении возбуждено шесть сомнительных уголовных расследований, в том числе по подозрению в шпионаже.
Как отметил Крумханзл в интервью Financial Times, против руководства ПриватБанка ведется "гибридная война", в которой судебная система страны является одним из инструментов.
"Общеизвестно, что судебная система Украины коррумпирована и часто используется для ведения деловой вендетты", - говорится в публикации.
Как сообщалось, с начала 2020 года профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка подала иски в Печерский райсуд Киева и в Окружной админсуд Киева с требованием прекратить полномочия Крумханзла.
Как сообщалось ранее, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 банков.
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