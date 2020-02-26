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«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленности почти на 15% в марте
15:34 26.02.2020 |
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 марта снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 14,6% по сравнению с февралем - до 3981 грн/тыс. куб. м с 4661 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов), говорится в сообщении компании.
При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 марта будут снижены на 11,6% - до 4606 грн/тыс. куб. м с 5208 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов).
Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Справка enkorr
«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.
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