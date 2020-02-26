ТАСкомбанк назначил Дубея главой правления

Наблюдательный совет АО «ТАСкомбанк» прекратил полномочия Андрея Комариста в должности главы правления финучреждения с 12 марта.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Решение о прекращении полномочий главы правления банка Андрея Комариста с 12 марта принято набсоветом АО «ТАСкомбанк» 25 февраля 2020 года.

Отмечается, что Комарист занимал эту должность с 12 марта 2019 (11 месяцев). До него главой ТАСкомбанка был Сергей Тигипко.

Также сообщается, что набсовет перевел Владимира Дубея с должности первого заместителя главы правления, члена правления ТАСкомбанка на должность главы правления банка с 12 марта 2020 года сроком на три года после согласования его кандидатуры Национальным банком.

Банк сообщает, что Владимир Дубей владеет 287 акциями, или 0,00174% уставного капитала ТАСкомбанка. До нового назначения занимал должность первого замглавы правления, члена правления банка 4 года 1 месяц. Вместо него на эту должность пока никого не назначили.

Дубей с 12 марта и до полноценного вступления в должность главы правления ТАСкомбанка будет временно исполнять эти обязанности.

Напомним, что по данным НБУ, ТАСкомбанк, который принадлежит Сергею Тигипко, получил 438 млн грн прибыли в 2019 году. Банк вошел в тройку лидеров по прибыльности среди частных банков.