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ТАСкомбанк назначил Дубея главой правления
08:15 26.02.2020 |
Наблюдательный совет АО «ТАСкомбанк» прекратил полномочия Андрея Комариста в должности главы правления финучреждения с 12 марта.
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Решение о прекращении полномочий главы правления банка Андрея Комариста с 12 марта принято набсоветом АО «ТАСкомбанк» 25 февраля 2020 года.
Отмечается, что Комарист занимал эту должность с 12 марта 2019 (11 месяцев). До него главой ТАСкомбанка был Сергей Тигипко.
Также сообщается, что набсовет перевел Владимира Дубея с должности первого заместителя главы правления, члена правления ТАСкомбанка на должность главы правления банка с 12 марта 2020 года сроком на три года после согласования его кандидатуры Национальным банком.
Банк сообщает, что Владимир Дубей владеет 287 акциями, или 0,00174% уставного капитала ТАСкомбанка. До нового назначения занимал должность первого замглавы правления, члена правления банка 4 года 1 месяц. Вместо него на эту должность пока никого не назначили.
Дубей с 12 марта и до полноценного вступления в должность главы правления ТАСкомбанка будет временно исполнять эти обязанности.
Напомним, что по данным НБУ, ТАСкомбанк, который принадлежит Сергею Тигипко, получил 438 млн грн прибыли в 2019 году. Банк вошел в тройку лидеров по прибыльности среди частных банков.
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