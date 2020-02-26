Дорожно-строительная группа RDS в 2019 г. инвестировала 167 млн грн в парк техники, планирует выход на рынки Польши и Румынии

Дорожно-строительная группа компаний RDS в 2019 году инвестировала в обновление парка техники почти 170 млн грн и готова к выходу на рынки дорожного строительства Польши и Румынии, сообщил совладелец группы Юрий Шумахер.

"Приобретение современных машин, механизмов и транспортных средств обошлось компании в 167,16 млн грн. Мы вообще уже несколько лет подряд ежегодно инвестируем в обновление парка дорожной техники около $8 млн в год", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в 2019 году автопарк компании пополнился 114 единицами дорожных автомобилей и техники.

Шумахер указал, что для обновления парка техники RDS использует собственные средства, кредитные средства украинских банков и лизинговые компании. Также часть техники покупается посредством финансирования компаний-производителей, таких как Wirtgen и Zeppelin.

Совладелец отметил, что RDS закупает, в основном, иностранную технику от лидеров в современном машиностроении.

"У нас есть амбиции по участию в тендерах за рубежом", – сказал Шумахер.

По его словам, в отличие от Украины, тендеры в Европе имеют очень жесткие критерии и обязательным требованием, в частности, является опыт работы в Евросоюзе не менее трех-пяти лет.

"Мы несколько раз участвовали в тендерах в Молдавии, но, не имея опыта, проигрывали. Сейчас пытаемся проанализировать рынок и поучаствовать в тендерах в Молдавии и Румынии. Также планируем попробовать зайти на рынок Польши в качестве субподрядчика", - сказал представитель RDS.

По его словам, одним из вариантов выхода на зарубежные рынки украинской компании, работающей в сфере дорожного строительства, является покупка компании за рубежом.

Шумахер отметил, что RDS в течение пяти лет участвует в международных тендерах, работая на объектах в Украине, которые финансируются за средства международных организаций.

"Мы уже принимаем участие в тендерах в Украине за деньги международных учреждений. Сегодня уже подписан контракт на строительство дороги М-03 на $12 млн, выделенных Всемирным банком", - добавил он.

В украинскую группу компаний RDS входят "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности – строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

Компания строит бетонную дорогу Н-14 Кропивницкий-Николаев. В рамках реконструкции трассы Н-31 Днепр-Решетиловка в Полтавской области группа компаний RDS строит путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 Киев-Харьков-Должанский.

По состоянию на январь 2020 года компания работает в семи регионах Украины и имеет 10 производственных баз.

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов. Размер уставного капитала составляет 5,13 млн грн.