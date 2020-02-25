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В 2019 доля экспортных продаж АО «Фармак» составила 22,6%
12:41 25.02.2020 |
В 2019 году доля экспортных продаж крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) в 28 стран мира составила 22,6%.
Об этом в интервью изданию "Рейтинг" сказал исполнительный директор компании Владимир Костюк, передают Українські Новини.
"Украинские лекарства пользуются спросом за рубежом. Отечественные производители - активные экспортеры в страны постсоветского пространства, ЕС и другие страны мира. К примеру, в 2019 году экспорт продукции "Фармак" в 28 стран мира составил 22,6% от общего объема продаж компании", - сказал он.
По словам Костюка, к сожалению, в стратегии экспорта страны фармацевтическая продукция не включена в перспективные секторы экономики для развития экспорта в соответствии с Экспортной стратегии Украины.
При этом помощь государства по развитию экспорта лекарственных средств также могла бы внести значительный вклад в развитие отечественного производства и наукоемкой промышленности в целом.
"С 2010 года "Фармак" - неизменный лидер рынка фармацевтической отрасли в Украине. По результатам 2019 года, доля компании составляет около 6%, что фактически соответствует доле рынка компании и в 2018 году. В 2019 году "Фармак" внедрил в производство 20 новых продуктов. Основным направлением остается производство противопростудных, эндокринологических, гастроэнтерологических, кардиологических и неврологических препаратов. Сейчас в разработке примерно 110 лекарственных средств, и это сложнокомпонентные современные лекарственные препараты, необходимые миллионам жителей как в нашей стране, так и за ее пределами", - отметил Костюк.
По его словам, за период с 1995 по 2019 годы "Фармак" успешно реализовал на своих производственных площадках значительное количество проектов капитальных инвестиций, которые существенно увеличили производственную мощность предприятия.
Общий бюджет инвестиций составил примерно 280 млн долларов.
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