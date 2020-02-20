Финансовые новости
- |
- 20.02.20
- |
- 21:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинская группа компаний «Ростдорстрой» изменит название на RDS
18:41 20.02.2020 |
Группа дорожно-строительных компаний "Ростдорстрой" в рамках расширения сфер деятельности проводит ребрендинг, сменит название на RDS, сообщил совладелец группы Юрий Шумахер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы решили, что название компании "Ростдорстрой" - длинный и тяжелый бренд, особенно для европейского рынка, на котором мы, в дополнение к рынку Украины, хотим быть представлены", - сказал он, отметив, что ребрендинг позволит компании активнее развиваться на международных рынках.
По словам Шумахера, повсеместная диджитализация и огромный поток информации вынуждают бренды и компании быстро развиваться, в том числе меняя свой визуальный образ. "Все становится более упрощенным, легким", - добавил совладелец группы.
Он напомнил, что изначально компания была создана как инвестиционная группа "Рост" для строительства жилья и коммерческой недвижимости. "Когда мы решили инвестировать деньги в дороги в 2005 году, мы назвали проект "Ростдорстрой". Сейчас мы работаем в сфере дорожного строительства и уже входим на этом рынке в первую тройку компаний", - описал он эволюционный путь развития компании и ее брендов.
В украинскую группу компаний RDS входят "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности - строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.
Компания строит бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий-Николаев". В рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр-Решетиловка" в Полтавской области группа компаний RDS строит путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев-Харьков-Должанский"
По состоянию на январь 2020 года компания работает в 7 регионах Украины и имеет 10 производственных баз.
Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов. Размер уставного капитала составляет 5,13 млн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Последствия боя под Золотым: Как Россия испытала Зеленского на прочность
|Верховная Рада может все: Когда коррупционера Сытника отправят в отставку
|Чем обернется дело Шабунина для него и Сытника
|Как изменится платежка, когда газ начнут считать по-новому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинская группа компаний «Ростдорстрой» изменит название на RDS
|Еще один суд открыл дело против главы «Приватбанка»
|К госпрограмме доступного кредитования для бизнеса присоединились три частных банка
|Одесский порт пополнился четырьмя мощными перегружателями
|Суд поддержал АМКУ в споре с Запорожьеоблэнерго
|ICU стала участником системы BankID НБУ
Это интересно
|Новая Skoda Octavia RS: известна гамма двигателей
|Роботы будут собирать смартфоны Xiaomi на 60% быстрее людей
|Microsoft Office на Android. Приложение вышло из стадии бета-тестирования
|Список смартфонов поддерживаемых Google Stadia расширится за счёт устройств Samsung
|В следующем году SpaceX и Space Adventures займутся космическим туризмом
|У Toyota появится спортивный кроссовер с 250-сильным двигателем
|Tesla договаривается с CATL о поставках аккумуляторов, в которых нет кобальта