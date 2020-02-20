Украинская группа компаний «Ростдорстрой» изменит название на RDS

Группа дорожно-строительных компаний "Ростдорстрой" в рамках расширения сфер деятельности проводит ребрендинг, сменит название на RDS, сообщил совладелец группы Юрий Шумахер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы решили, что название компании "Ростдорстрой" - длинный и тяжелый бренд, особенно для европейского рынка, на котором мы, в дополнение к рынку Украины, хотим быть представлены", - сказал он, отметив, что ребрендинг позволит компании активнее развиваться на международных рынках.

По словам Шумахера, повсеместная диджитализация и огромный поток информации вынуждают бренды и компании быстро развиваться, в том числе меняя свой визуальный образ. "Все становится более упрощенным, легким", - добавил совладелец группы.

Он напомнил, что изначально компания была создана как инвестиционная группа "Рост" для строительства жилья и коммерческой недвижимости. "Когда мы решили инвестировать деньги в дороги в 2005 году, мы назвали проект "Ростдорстрой". Сейчас мы работаем в сфере дорожного строительства и уже входим на этом рынке в первую тройку компаний", - описал он эволюционный путь развития компании и ее брендов.

В украинскую группу компаний RDS входят "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности - строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

Компания строит бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий-Николаев". В рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр-Решетиловка" в Полтавской области группа компаний RDS строит путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев-Харьков-Должанский"

По состоянию на январь 2020 года компания работает в 7 регионах Украины и имеет 10 производственных баз.

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов. Размер уставного капитала составляет 5,13 млн грн.