Одесский порт пополнился четырьмя мощными перегружателями

Нидерландский сухогруз Sea Symphony доставил в Одесский морской порт четыре мощные перегружатели типа RTG фирмы Liebherr стоимостью 6 миллионов евро.

Об этом сообщили корреспонденту Укринформа в пресс-службе Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

"Мощные перегружатели типа RTG прибыли в разобранном виде, после монтажа их установят на "Карантинном молу", где осенью 2020 года будет введен в эксплуатацию 4-й пусковой комплекс контейнерного терминала "Одесса", - отметили в пресс-службе предприятия.

Поставленные фирмой Liebherr краны типа RTG общей стоимостью более 6 миллионов евро имеют ряд технических преимуществ, связанных со снижением эксплуатационных расходов. Кроме того, за счет укомплектования новейшими двигателями они экологичнее по сравнению с предыдущими моделями портовых кранов этой фирмы.

По словам руководителя Одесского филиала ГП АМПУ Руслана Сахаутдинова, администрация контейнерного терминала успешно реализует один из самых масштабных проектов в морской отрасли Украины - Карантинный мол. Компания не только выполняет свои инвестиционные обязательства, но при этом постоянно внедряет новейшие технологии, в том числе IT-технологии.

Пополняя парк перегрузочной техники, это госпредприятие повышает интенсивность обработки флота, способствует росту грузооборота порта. Следовательно, увеличатся доходы и отчисления в государственный бюджет.