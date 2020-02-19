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Одесский порт пополнился четырьмя мощными перегружателями
18:37 19.02.2020 |
Об этом сообщили корреспонденту Укринформа в пресс-службе Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины".
"Мощные перегружатели типа RTG прибыли в разобранном виде, после монтажа их установят на "Карантинном молу", где осенью 2020 года будет введен в эксплуатацию 4-й пусковой комплекс контейнерного терминала "Одесса", - отметили в пресс-службе предприятия.
Поставленные фирмой Liebherr краны типа RTG общей стоимостью более 6 миллионов евро имеют ряд технических преимуществ, связанных со снижением эксплуатационных расходов. Кроме того, за счет укомплектования новейшими двигателями они экологичнее по сравнению с предыдущими моделями портовых кранов этой фирмы.
По словам руководителя Одесского филиала ГП АМПУ Руслана Сахаутдинова, администрация контейнерного терминала успешно реализует один из самых масштабных проектов в морской отрасли Украины - Карантинный мол. Компания не только выполняет свои инвестиционные обязательства, но при этом постоянно внедряет новейшие технологии, в том числе IT-технологии.
Пополняя парк перегрузочной техники, это госпредприятие повышает интенсивность обработки флота, способствует росту грузооборота порта. Следовательно, увеличатся доходы и отчисления в государственный бюджет.
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