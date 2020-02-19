Аджунер выиграл суд у НБУ по набсовету Ощадбанка

Бывший глава наблюдательного совета Ощадбанка, экс-глава представительства ЕБРР в Украине, глава набсовета «Укрзализныци» Шевка Аджунер выиграл суд у Национального банка относительно членства в набсовете Ощадбанка.

Об этом сообщил Окружной административный суд Киева по делу № 640/17815/19.

ОАСК 18 февраля признал противоправным и отменил решение от 15 августа 2019 года Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ об отказе в согласовании кандидатуры Аджунера на должность главы набсовета Ощадбанка.

Суд решил, что НБУ превысил свои полномочия не только в процедуре проведения согласования истца на должность, но и во время самой проверки на соответствие квалификационным требованиям, оценивая не квалификационные требования, а выполнение должностных обязанностей главы наблюдательного совета Ощадбанка.

В конце сентября Кабинет министров досрочно прекратил полномочия пяти членов набсовета Ощадбанка, поскольку НБУ не согласовал их кандидатуры.

Среди них был глава набсовета Ощадбанка, экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, который в сентябре подал иск против Национального банка.

Первый независимый набсовет Ощадбанка в августе не прошел проверку Нацбанка - регулятор отклонил больше половины его состава.

НБУ также обвинил набсовет Ощадбанка в нарушениях при переизбрании Андрея Пышного на пост главы банка.

Ощадбанк на заседании обновленного состава набсовета 3-4 декабря 2019 года избрал его председателем г-жу Байбу Апин.