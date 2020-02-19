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Аджунер выиграл суд у НБУ по набсовету Ощадбанка
11:29 19.02.2020 |
Бывший глава наблюдательного совета Ощадбанка, экс-глава представительства ЕБРР в Украине, глава набсовета «Укрзализныци» Шевка Аджунер выиграл суд у Национального банка относительно членства в набсовете Ощадбанка.
Об этом сообщил Окружной административный суд Киева по делу № 640/17815/19.
ОАСК 18 февраля признал противоправным и отменил решение от 15 августа 2019 года Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ об отказе в согласовании кандидатуры Аджунера на должность главы набсовета Ощадбанка.
Суд решил, что НБУ превысил свои полномочия не только в процедуре проведения согласования истца на должность, но и во время самой проверки на соответствие квалификационным требованиям, оценивая не квалификационные требования, а выполнение должностных обязанностей главы наблюдательного совета Ощадбанка.
В конце сентября Кабинет министров досрочно прекратил полномочия пяти членов набсовета Ощадбанка, поскольку НБУ не согласовал их кандидатуры.
Среди них был глава набсовета Ощадбанка, экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, который в сентябре подал иск против Национального банка.
Первый независимый набсовет Ощадбанка в августе не прошел проверку Нацбанка - регулятор отклонил больше половины его состава.
НБУ также обвинил набсовет Ощадбанка в нарушениях при переизбрании Андрея Пышного на пост главы банка.
Ощадбанк на заседании обновленного состава набсовета 3-4 декабря 2019 года избрал его председателем г-жу Байбу Апин.
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