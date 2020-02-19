Суд заблокировал принудительную продажу Проминвестбанка - СМИ

Окружной админсуд г. Киева частично удовлетворил заявление Проминвестбанка об обеспечении иска и запретил фондовой бирже ПФТС проводить аукцион, который был назначен на 11 февраля 2020 года, по принудительной продаже 99,77% акций финучреждения.

Об этом сообщает издание Finbalance.

"11 февраля Окружной админсуд г.Киева частично удовлетворил заявление Проминвестбанка об обеспечении иска и запретил фондовой бирже ПФТС совершать действия по подготовке и проведению аукциона, который был назначен на 11 февраля 2020 года, по принудительной продаже 99,77% акций Проминвестбанка (в рамках исполнительного производства №59036926) до вступления в законную силу судебного решения по делу №640/2905/20 (по иску Проминвестбанка к департаменту государственной исполнительной службы Минюста)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение суд аргументировал в т.ч. тем, что на день вынесения определения на официальном сайте НБУ не было информации о согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке, что, по оценкам суда, "свидетельствует об отсутствии такого согласования потенциальными участниками торгов по следствию принудительной реализации акций ПАО «Проминвестбанк»" (цитата ).

Как сообщал Укринформ, Окружной административный суд города Киева отказался отменять продажу пакета акций ПАО "Проминвестбанк" на Фондовой бирже ПФТС в феврале 2020 года. О такой мере пресечения просила суд Государственная корпорация развития "ВЕБ.РФ", говорится в определении суда от 20 января.

АО «Фондовая биржа ПФТС» объявила о проведении 11 февраля 2020 года аукциона по продаже ПАО «Проминвестбанк». Стартовая цена 99,77% акций - 266 млн грн, что в два раза ниже, чем во время предыдущей попытки продать банк в августе 2019 года.

2 мая 2018 года Арбитражный суд Гааги (Нидерланды) удовлетворил иск ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским, о взыскании с России 139 млн долл. компенсации за недвижимое имущество, которое было экспроприировано у компаний Коломойского после аннексии Крыма.

25 сентября 2018 года Апелляционный суд города Киева дал разрешение на выполнение решения Арбитражного суда Гааги. 25 января 2019 года Верховным судом был наложен арест на акции и недвижимость украинских "дочек" российских госбанков: "Внешэкономбанка", ВТБ и Сбербанка.

Фондовая биржа ПФТС, на которой на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка, в установленный срок не получила заявок на его покупку; на тот момент стартовая цена пакета акций составляла 532 млн грн.

Российский "Внешэкономбанк" приобрел Проминвестбанк в 2008 году.