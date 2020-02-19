Финансовые новости
- |
- 19.02.20
- |
- 19:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд заблокировал принудительную продажу Проминвестбанка - СМИ
08:48 19.02.2020 |
Окружной админсуд г. Киева частично удовлетворил заявление Проминвестбанка об обеспечении иска и запретил фондовой бирже ПФТС проводить аукцион, который был назначен на 11 февраля 2020 года, по принудительной продаже 99,77% акций финучреждения.
Об этом сообщает издание Finbalance.
"11 февраля Окружной админсуд г.Киева частично удовлетворил заявление Проминвестбанка об обеспечении иска и запретил фондовой бирже ПФТС совершать действия по подготовке и проведению аукциона, который был назначен на 11 февраля 2020 года, по принудительной продаже 99,77% акций Проминвестбанка (в рамках исполнительного производства №59036926) до вступления в законную силу судебного решения по делу №640/2905/20 (по иску Проминвестбанка к департаменту государственной исполнительной службы Минюста)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение суд аргументировал в т.ч. тем, что на день вынесения определения на официальном сайте НБУ не было информации о согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке, что, по оценкам суда, "свидетельствует об отсутствии такого согласования потенциальными участниками торгов по следствию принудительной реализации акций ПАО «Проминвестбанк»" (цитата ).
Как сообщал Укринформ, Окружной административный суд города Киева отказался отменять продажу пакета акций ПАО "Проминвестбанк" на Фондовой бирже ПФТС в феврале 2020 года. О такой мере пресечения просила суд Государственная корпорация развития "ВЕБ.РФ", говорится в определении суда от 20 января.
АО «Фондовая биржа ПФТС» объявила о проведении 11 февраля 2020 года аукциона по продаже ПАО «Проминвестбанк». Стартовая цена 99,77% акций - 266 млн грн, что в два раза ниже, чем во время предыдущей попытки продать банк в августе 2019 года.
2 мая 2018 года Арбитражный суд Гааги (Нидерланды) удовлетворил иск ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским, о взыскании с России 139 млн долл. компенсации за недвижимое имущество, которое было экспроприировано у компаний Коломойского после аннексии Крыма.
25 сентября 2018 года Апелляционный суд города Киева дал разрешение на выполнение решения Арбитражного суда Гааги. 25 января 2019 года Верховным судом был наложен арест на акции и недвижимость украинских "дочек" российских госбанков: "Внешэкономбанка", ВТБ и Сбербанка.
Фондовая биржа ПФТС, на которой на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка, в установленный срок не получила заявок на его покупку; на тот момент стартовая цена пакета акций составляла 532 млн грн.
Российский "Внешэкономбанк" приобрел Проминвестбанк в 2008 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Наследство от Богдана: Подберет ли Ермак «Довиру» Веревского
ТОП-НОВОСТИ
|Земля и воля: Какие «мины» подложил Богдан Ермаку
|Азартные игры Кабмина. Зачем Дубилет приравнял губернаторов к скаковым лошадям
|У нас большая зрада. Бюджет не выполняется. Теперь мы все умрем?
|История одной «зрады»: Как мы едва не потеряли «Ольху» и «Нептун»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Одесский порт пополнился четырьмя мощными перегружателями
|Суд поддержал АМКУ в споре с Запорожьеоблэнерго
|ICU стала участником системы BankID НБУ
|Нормативы к началу февраля нарушал 21 украинский банк – НБУ
|Аджунер выиграл суд у НБУ по набсовету Ощадбанка
|Суд заблокировал принудительную продажу Проминвестбанка - СМИ
Это интересно
|Минобороны США теперь может узнавать людей на расстоянии до 1 км
|Google закрывает программу бесплатного Wi-Fi по всему миру
|«Морской старт» перебазируется на Дальний Восток до конца марта
|В США состоялся успешный пуск созданной совместно с Украиной ракеты Antares
|SpaceX увеличила до 300 число микроспутников Starlink на околоземной орбите
|Audi выпустит недорогой электромобиль начального уровня
|В США приступают к планированию квантового Интернета