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«Укрспирт» планируют приватизировать путем продаж отдельного имущества предприятий
21:30 18.02.2020 |
Стратегия приватизации ГП "Укрспирт" предусматривает передачу в Фонд государственного имущества (ФГИ) имущества госпредприятия пулом основных средств производственных участков до 1 июня 2020 года.
Согласно презентации "Укрспирта", которая имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", необходимое условия для проведения приватизации - завершение регистрации имущества спиртовых заводов ГП.
Сейчас из 41 МПД "Укрспирта" (мест проведения деятельности) у 18 зарегистрировано все имущество, еще у 18 - частично, а у пяти наложен арест.
Основным преимуществом данного варианта приватизации в "Укрспирте" называют возможность передать объекты на приватизацию до 1 июня 2020 года.
Как сообщалось, "Укрспирт" в 2019 году нарастил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом - до 40,3 млн грн.
Производство спирта ГП в 2019 году сократилось на 5% - до 5,9 млн дал.
Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Общая производственная мощность ГП - более 36 млн дал в год.
Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.
Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества.
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