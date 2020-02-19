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«Укртелеком» повышает тарифы на стационарную связь
13:35 18.02.2020 |
Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» с 1 марта 2020 года повышает абонентскую плату за стационарную телефонию.
Данные о новых тарифах представлены на официальном сайте компании.
Так, тарифы «Домашний безлимитный» и «Домашний базовый» будут повышены на 24%. Стоимость услуги по тарифу «Домашний безлимитный» с 1 марта составит 123 грн в месяц (ранее 99 грн), «Домашний базовый» - 117 грн в месяц (ранее 94 грн).
Тарифы «Простой» и «Простой минимальный» будут повышены на 10%: с 65,14 до 71,65 грн в месяц за тарифный план «Простой минимальный» и с 67,10 грн до 73,81 грн в месяц за «Простой».
Стоимость услуг до 29 февраля включительно уже находится в разделе «Архив тарифов».
Кроме того, "Укртелеком" с 1 марта повышает стоимость услуги проводного радиовещания. Если с 1 января плата за радиоточку составляет 35 грн, то с 1 марта она будет повышена до 45 грн, а услуга переустановки радиоточки с одной комнаты в другую повысится с 35,22 до 60 грн.
Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе «Укртелекома» заявляли, что компания не будет повышать тарифы на фиксированную телефонную связь с 1 января 2020 года из-за «социальной важности услуги».
Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины.
Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах страны. Является одним из лидеров среди провайдеров фиксированного интернета в Украине с наибольшим интернет-покрытием и разветвленной оптической сетью. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).
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