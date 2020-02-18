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Коболев провел консультации о выходе «Нафтогаза» на IPO
18:37 17.02.2020 |
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на прошлой неделе провел ряд консультаций с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами относительно перспектив вывода группы "Нафтогаз" на первичное публичное размещение (IPO). Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как отметил Коболев, он уже получил от инвесторов очень позитивный отклик.
"Из интересного - успех этого процесса будет зависеть от нашей способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя через удобство (диджитализация) и управление объемом потребления (энергоэффективность)", - отметил Коболев.
По его словам рынок положительно воспринимает команду "Нафтогаза", поскольку она выполняет свои обещания.
Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью'ю РБК-Украина заявил, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" предлагает провести первичное публичное размещение (IPO) части акций компании на бирже. Как отметил Коболев, "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года.
Отметим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что компания не планирует продолжать процесс анбандлинга и передавать кому-либо подземные хранилища газа (ПХГ).
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