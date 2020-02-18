Николаевский аэропорт начал продажу билетов на первый рейс до Киева

С 18 мая Николаевский международный аэропорт открывает постоянные рейсы до Киева - началась продажа билетов: долететь до столицы можно от 619 гривень.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор аэропорта Федор Барна.

«Наши совместные усилия не прошли даром, и вот событие, которого все ждали! С 18 мая регулярный рейс Николаев-Киев. Цены от 619 грн в одну сторону», - написал Барна.

Выполнять рейсы будет компания«Роза Ветров».

График предусматривает вылет самолета рейсом 7W 195 из киевского аэропорта Борисполь в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W 196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.

Как уже сообщал Укринформ, 26 декабря 2018 года КП «Николаевский международный аэропорт» отправило свой первый чартерный рейс в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Сейчас это пока единственный рейс, который летает постоянно.