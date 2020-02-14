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Суд подтвердил законность аукциона по продаже Николаевского завода «Океан»
17:38 14.02.2020 |
Хозяйственный суд Николаевской области отказал в иске о признании недействительным проведение аукциона по продаже имущественного комплекса ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».
Об этом корреспонденту Укринформа сообщил владелец завода, руководитель ООО «Торговый дом «Аннона» Игорь Волошин.
«14 февраля Хозяйственный суд Николаевской области принял решение отказать в иске о признании недействительным аукциона по продаже имущественного комплекса завода «Океан» и отмене договора купли его ТД «Аннона», - сказал Волошин.
С иском об отмене результатов аукциона в суд обратились сразу три фирмы, которые имеют отношение к прежним владельцам завода (представителям Российской Федерации), в частности, к Игорю Игнатову.
Как сообщал Укринформ, 3 декабря 2018 года завод «Океан», который до того несколько лет не работал, продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривень. Это была третья попытка продать завод. Первые две не состоялось из-за отсутствия желающих его купить. Новым владельцем стал руководитель николаевского ООО «Торговый дом «Аннона» Игорь Волошин. Новый владелец погасил почти 100 миллионов гривень долгов по зарплате и начал возрождать производство.
13 января 2020 года по представлению Офиса генерального прокурора Печерским районным судом г.Киева наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан».
6 февраля депутаты Николаевского городского совета приняли обращение к Президенту Украины с требованием взять под личный контроль ситуацию, сложившуюся с ОАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» и обеспечить законные права его работников и владельцев. Депутаты отметили, что арест имущества нанес удар по репутации предприятия, которое только начало возрождать производство и заключать контракты с отечественными и зарубежными компаниями на ремонт и строительство судов. В прошлом году отечественный инвестор вложил в развитие этого завода 1,5 миллиона долларов, в планах на 2020 год было еще 5 миллионов долларов.
Однако активы завода уже месяц находятся под арестом и потенциальные его партнеры опасаются дальнейшего сотрудничества. Поэтому предприятие под угрозой закрытия.
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