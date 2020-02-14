Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиарда

Суд обязал компанию "ЕСУ" Рината Ахметова заплатить государственному Укрэксимбанку 2,7 миллиарда гривень по делу о просроченных облигациях.

Об этом сообщает FinClub.

Хозяйственный суд Киева 23 января частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к ООО "ЕСУ" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 2,73 млрд грн задолженности по облигациям, выпущенным в 2013 году и которые должны были быть погашены в марте 2017 года.

В рамках этого спора суд еще в 2017 году арестовал 92,79% акций "Укртелекома", принадлежащих ООО "ЕСУ" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов).

В марте 2017 году "ЕСУ" должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого (то есть допустило дефолт).