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Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиарда
15:13 14.02.2020 |
Суд обязал компанию "ЕСУ" Рината Ахметова заплатить государственному Укрэксимбанку 2,7 миллиарда гривень по делу о просроченных облигациях.
Об этом сообщает FinClub.
Хозяйственный суд Киева 23 января частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к ООО "ЕСУ" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 2,73 млрд грн задолженности по облигациям, выпущенным в 2013 году и которые должны были быть погашены в марте 2017 года.
В рамках этого спора суд еще в 2017 году арестовал 92,79% акций "Укртелекома", принадлежащих ООО "ЕСУ" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов).
В марте 2017 году "ЕСУ" должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого (то есть допустило дефолт).
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