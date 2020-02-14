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Витренко через суд хочет добиться выплаты огромной премии
11:00 14.02.2020 |
Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко просит Печерский суд Киева обязать "Нефтегаз" выплатить ему премию за полученные от компании "Газпром" (Россия) 2,918 млрд долларов.
Об этом он сообщил в программе "Обратный отсчет" в эфире телеканала "UA:Перший", передают Українські Новини.
"Я требую исполнения трудовых обязательств "Нафтогаза" по трудовому договору - выплата зарплаты. Так как эта премия - это часть зарплаты, она прописана в моем трудовом договоре, поэтому она должна была быть уплачена до 30 декабря 2019 года", - сказал Витренко.
Также он выразил надежду на то, что решение суда будет справедливым.
Как сообщали Українські Новини, как выглядит золотой контракт Коболева: оклад - 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление.
Также Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц.
"Нафтогаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.
Также в "Нафтогазе" намерены выплатить руководству новую премию в 29 млн долларов за полученные от "Газпрома" в конце декабря 2,9 млрд долларов. В Кабмине считают, что "Газпром" выполнил решение суда добровольно, благодаря "высшему политическому руководству Украины" и международными переговорам. Поэтому просят набсовет Нафтогаза не платить больше никому премий за получение этих средств.
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