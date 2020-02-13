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lifecell запустил мобильный кошелек Paycell для Android
15:36 13.02.2020 |
Мобильный оператор компания lifecell запустил мобильный кошелек Paycell для Android-устройств, говорится в сообщении на сайте компании.
Приложение Paycell доступно для абонентов всех операторов, которые пользуются смартфонами с операционной системой Android.
При этом зарегистрированные абоненты lifecell, которые обслуживаются по индивидуальным тарифным планам на условиях предоплаты, могут совершать оплату услуг через кошелек с баланса мобильного счета. В случае, если пользователь уже имеет свой кабинет на oplata.lifecell.ua, его сохраненные карты будут отображаться в приложении Paycell.
"Платежи с помощью Paycell защищены технологией 3D Secure и осуществляются в соответствии с международными стандартами в области защиты платежей", - отмечается в сообщении.
Как уточнили в lifecell, с помощью Paycell можно: создать электронный кошелек, пополнить электронный кошелек банковской картой, проверить баланс, просмотреть историю транзакций, оплатить более тысячи сервисов онлайн, перевести средства на банковскую карту или любой другой электронный кошелек, отправить запрос о перечислении средств другим пользователям Paycell, а также быстро перевести деньги с помощью QR-кода.
Как сообщалось, ранее lifecell планировал запустить сервис мобильных денег Paycell, позволяющий получать физическую дебетную карточку системы "Простир" от банка "Восток" в июне 2019 года.
В октябре 2018 года Нацбанк Украины выдал "дочке" lifecell лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счета.
lifecell зарегистрировал дочернюю финкомпанию ООО "Пэйселл" в 2017 году.
ООО "лайфселл" (lifecell) - третий по количеству абонентов мобильный оператор в Украине.
Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "лайфселл".
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