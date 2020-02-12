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«Укртатнафта» скрывает реальный объем производства — Госстат
09:28 12.02.2020 |
ПАО «Укртатнафта», владеющее Кременчугским НПЗ, отказывается предоставлять Государственной службе статистики данные об объемах переработки и производстве нефтепродуктов. Об этом enkorr сообщил директор департамента статистики торговли Госстата Анатолий Фризоренко
«Не отчитываются: они заняли странную позицию, что Статистика (Госстат - ek) может использовать эту информацию, а она конфиденциальная, и категорически не подают ее», - сообщил А.Фризоренко.
Он уточнил, что за последние пять лет завод всего один раз, предоставил данные о своем производстве.
«На них не имеет влияния ни одна государственная организация: мы писали письма и в Кабмин, и в Минэнерго... Они не дают информацию «Нафтогазу», они полностью закрытые», - отметил глава профильного департамента Госстата.
По данным Министерства энергетики и окружающей среды, «Укртатнафта» прекратила отчитываться перед ведомством об объеме переработки с октября 2014 г. Единственным официальным источником информации об объеме производства с того времени остаются ежегодные финансовые отчеты самой компании.
Вопрос объективности данных о выпуске нефтепродуктов на Кременчугском НПЗ обострился после подачи «Укртатнафтой» жалобы в Межведомственную комиссию по международной торговли (МКМК), в которой она просит ограничить импорт дизтоплива и автогаза из России путем введения пошлин.
В этой жалобе «Укртатнафта» указала объемы производства, которые отличаются от официальных данных в ее финансовых отчетах за 2016-2018 гг. Так, за 2018 г. эти объемы разняться на 2,5%, за 2017 г. - на 9,2%, за 2016 г. - вовсе на 30,3%. (см табл.)
Сравнение данных о производстве ДТ «Укртатнафтой» в 2016-2018 в финансовых отчетах и жалобе в МКМТ, тыс. т
|
Год
|
Объем производства
по данным
финотчетов
|
Объем производства,
указанный в жалобе
для МКМТ
|
Разница,
тыс. т
|
Разница,
%
|
2018
|
511,0
|
523,5
|
-12,5
|
-2,5%
|
2017
|
557,7
|
608,8
|
-51,1
|
-9,2%
|
2016
|
399,2
|
520,2
|
-121,0
|
-30,3%
Отсутствие объективной информации об объеме переработки и производства нефтепродуктов ставит под сомнение правдивость и остальных данных, предоставленных «Укртатнафтой». Например, реальной доли рынка, доходов от продаж и уровня рентабельности.
Как сообщал enkorr, 21 февраля «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» направили в МКМТ жалобу на импорт ДТ и СУГ из России, требуя немедленного введения пошлин 8,46%. Далее в течение 5 лет компании просят повышать ставки пошлины на 4,24 п. п. до 25,4% с 1 января 2024 г. Введение пошлин, по оценкам экспертов «А-95», спровоцирует рост цен, ослабит конкуренцию на рынке и не решит проблем украинских нефтеперерабатывающих предприятий.
Cправка enkorr
В октябре 2007 г. оперативный контроль над «Укртатнафтой» захватили структуры Игоря Коломойского и Александра Ярославского. Впоследствии захвата, поставки нефти из России были остановлены, что стало причиной многократного снижения объема переработки и выпуска нефтепродуктов.
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