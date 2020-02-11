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Обанкротившийся завод Ахметова отсудил у государства более 200 миллионов
12:01 11.02.2020 |
Суд частично удовлетворил иск "Енакиевского металлургического завода" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения за НДС в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен.
Об этом говорится в решении Донецкого окружного админсуда, сообщает Finbalance.
"Поскольку судом установлено право истца на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость за январь 2015 года, а также отсутствие механизма реального возмещения налогоплательщику согласованной суммы бюджетного возмещения указанного налога, эффективным способом защиты, который обеспечит восстановление нарушенного права истца, является взыскание из Государственного бюджета Украины в его пользу задолженности бюджета по возмещению НДС и пени, начисленной на сумму такой задолженности", - говорится в судебном решении.
По данным госреестра, конечным бенефициаром "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а владельцем крупной доли предприятия - Вадим Новинский.
Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. Группа "Метинвест" потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.
"Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства. Такое решение принял Хозяйственный суд Донецкой области 1 июля 2019 года.
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