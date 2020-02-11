Ощадбанк выиграл в Верховном суде дело на более 750 миллионов

Ощадбанк добился в Верховном Суде отмены незаконных судебных решений на сумму свыше 750 миллионов гривень.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, который есть в распоряжении Укринформа.

"Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда полностью удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка и отменил предыдущие судебные решения об утверждении мирового соглашения в деле о банкротстве ООО «ТММ-Энергострой» и прекращении производства по делу. Обжалуемым мировым соглашением в указанном деле было предусмотрено списание (прощение) долга перед Ощадбанком на сумму более 750 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Верховный Суд поддержал законную позицию Ощадбанка и отменил судебные решения об утверждении сомнительного мирового соглашения. Дело направлено для дальнейшего рассмотрения в суд первой инстанции.

Как сообщалось, ТММ-Энергобуд - девелоперско-строительная компания. В 2016 году ряд крупных украинских банков, включая Укрсоцбанк, ПУМБ, Ощадбанк, начали процесс взыскания долгов по ТММ. По искам банков суды конфисковали квартиру и личный автомобиль главного владельца компании Николая Толмачева, а также запретили ему выезжать за границу.

В марте 2019 года в ТММ заявили, что договорились о реструктуризации долга в 765 млн грн перед Ощадбанком.

