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Крупнейшая металлургическая компания Украины закончила ноябрь с отрицательным EBITDA
08:44 11.02.2020 |
Ноябрь группа "Метинвест" закончила с отрицательным показателем EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) 2 млн долларов (в октябре EBITDA группы составила 20 млн долларов), сократив выручку по сравнению с октябрем на 13%, или на 104 млн долларов до 693 млн долларов.
Об этом говорится в ежемесячном отчете "Метинвеста", передают Українськi Новини.
За отчетный период "Метинвест" реализовал 430 тыс. тонн полуфабрикатов за 140 млн долларов: 323 тыс. тонн чушкового чугуна за 100 млн долларов, 98 тыс. тонн слябов за 36 млн долларов и 9 тыс. тонн квадратной заготовки за 3 млн долларов.
За указанный период "Метинвест" также реализовал 664 тыс. тонн готовой продукции за 349 млн долларов: 535 тыс. тонн плоского проката за 282 млн долларов, 118 тыс. тонн длинного проката за 62 млн долларов, а также 11 тыс. тонн трубной продукции за 6 млн долларов.
Кроме того, за отчетный период компания реализовала 145 тыс. тонн кокса за 36 млн долларов, 1 028 тыс. тонн железорудного концентрата за 81 млн долларов, а также 282 тыс. тонн окатышей за 30 млн долларов.
Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году по сравнению с 2018 годом металлургические предприятия Украины сократили производство стали на 1,4% до 20,8 млн тонн.
Также крупнейшая металлургическая компания Украины сократила производство готовой продукции на 3%
В январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года группа "Метинвест" сократила показатель EBITDA на 38,8%, или на 781 млн долларов до 1 234 млн долларов, сократив выручку на 6,3%, или на 573 млн долларов до 8,49 млрд долларов.
В 2018 году группа "Метинвест", согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности, увеличила чистую прибыль на 93%, или на 571 млн долларов, до 1,19 млрд долларов, увеличив при этом выручку на 33%, или на 2,95 млрд долларов, до 11,88 млрд долларов по сравнению с 2017 годом.
При этом в 2018 году компания увеличила показатель EBITDA на 23%, или на 469 млн долларов, до 2,513 млрд долларов.
Основными акционерами группы "Метинвест" являются SCM (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" (23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.
100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, "Смарт-Холдинг" контролирует Вадим Новинский.
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