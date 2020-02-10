НБУ сократил число банков для стресс-тестов в 2020г с 29 до 16

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил перечень из 16-ти банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2020 году, тогда как годом ранее соответствующий список насчитывал 29 банков.

Согласно релизу НБУ в понедельник, дополнительно к оценке качества активов стресс-тестирование пройдут 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы, в числе которых государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, частные Альфа-Банк, Универсал Банк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Сбербанк.

В этом перечне также, как и год назад, Банк инвестиций и сбережений, Банк Форвард, Правэкс-банк, Банк Кредит Днепр, банк Восток, А-Банк, банк "Пивденный", Мегабанк и МТБ Банк.

"Сначала их было отобрано 25 по тем же критериям, что и в прошлом году: объем активов, взвешенных на риск, депозитов и кредитов физических лиц. Затем те банки, которые по результатам стресс-тестирования дважды подряд в 2018 и 2019 не нуждались в дополнительном капитале, были исключены из перечня, они будут проходить только оценку качества активов", - уточнил регулятор.

Прошлогодний перечень также включал ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ПроКредит Банк, Идея Банк, Индустриал Банк, банк "Глобус", Международный инвестиционный банк. Помимо того в нем были Укрсоцбанк, который в минувшем году был присоединен к Альфа-Банку, и Проминвестбанк, который постепенно сворачивает деятельность в Украине.

Центробанк отметил, что оценку качества активов в 2020 году пройдут 74 из 75 финучреждений, имеющих банковские лицензии - кроме банка "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции.

Уточняется, что оценка устойчивости осуществляется по состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительное стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков.

Как сообщалось, НБУ в 2018 году впервые провел ежегодную оценку устойчивости.

В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.

Согласно результатам стресс-тестирования в 2019 году, худшие результаты как по базовому, так и по неблагоприятному сценарию продемонстрировали банки с российским капиталом, вместе с тем, ухудшились и показатели государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка из-за амортизации залога по старым неработающим кредитам.

Кроме того, существенно ухудшились результаты стресс-тестирования розничных банков, что связано с консервативным предположением, что в случае шока пятая часть необеспеченных кредитов физических лиц станет дефолтными. При этом второй год подряд потребность в капитале возникла у банков с концентрированными корпоративными кредитными портфелями.