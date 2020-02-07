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Кабмин недоволен работой «Нафтогаза» - Оржель
15:53 07.02.2020 |
Правительство разочаровано обновленной стратегией добычи газа НАК "Нафтогаз Украины", согласно которой результативность оценивается не добытыми кубометрами газа, а экономическими показателями, заявил во время часа правительства в Верховной Раде министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
"Правительство откровенно разочаровано результатами программы 20/20, разочарована предложением НАК "Нафтогаз" касательно изменения стратегии добычи газа. Более того, есть решение Наблюдательного совета (компании - УНИАН), что теперь мы оцениваем не объемами увеличения добычи, а оцениваем теперь экономическими показателями", - сказал он.
По словам Оржеля, правительство также разбирается в причинах провала правительственной программы "20/20", которой предусматривалось наращивание добычи газа компанией "Укргазвыдобування" к 2020 году до 20 миллиардов кубометров в год.
"Инвестиционные решения были приняты в 2016, 2017 годах, когда действительно цена на газ была совсем другой. А результат мы должны получать уже сейчас и увеличивать собственную добычу, рентные платежи и главное - это энергетическую безопасность государства. Эти показатели не выполнены", - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, правительственной программой "20/20" предусматривалось наращивание добычи газа "Укргазвыдобуванням" до 20 миллиардов кубометров к 2020 году. Этой цели планировалось достичь благодаря бурению новых скважин и проведению интенсификации добычи на действующих скважинах. Однако компания в ходе выполнения программы столкнулась с неполучением лицензий на новые месторождения, что существенно навредило выполнению плана.
В июле 2019 года "Нафтогаз Украины" представил новую стратегию добычи газа в Украине, согласно которой все финансовые усилия компания будет направлять на интенсификацию добычи на эффективных месторождениях, а успешность выполнения программы будет оцениваться не в добытых кубометрах голубого топлива, а в финансовом результате компании.
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