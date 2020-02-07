«Ощадбанк» выдал первый «доступный кредит» для бизнеса

Государственный "Ощадбанк" выдал первый кредит в рамках программы доступного кредитования для предпринимателей "5-7-9", стартовавшей на этой неделе, 3 февраля.

Как сообщили в пресс-службе банка, кредит получил предприниматель из Мариуполя Евгений Пустовит, который уже 16 лет производит и продает бытовую, офисную и торговую мебель.

Предприниматель получил средства под 7% на 5 лет, чтобы приобрести сверлильный станок с числовым программным управлением.

По информации банка, заемщик рассчитывает нарастить объем производства и создать два новых рабочих места, что в свою очередь удешевит кредит до 5% годовых.

"Символично, что первый доступный кредит получил предприниматель с востока страны. Этот регион для нас является особенным, - прокомментировал глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный. - В целом видим невероятный интерес к программе и тысячи обращений от предпринимателей по всей стране".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 миллиарда гривень финансирования.

Фонд будет реализовывать программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 миллиона гривень под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

Соглашения о партнерстве с фондом уже заключили государственные "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк".

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.