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ЕБРР выделит $60 млн Fozzy Group на расширение сети Сильпо и Фора
12:50 06.02.2020 |
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен предоставить Fozzy Group долгосрочный кредит в размере $60 млн для обновления и расширения продуктовых сетей Фора и Сильпо. Об этом сообщается на сайте банка.
Отмечается, что проект поддержит стратегию Fozzy Group по расширению розничных операций и повышению устойчивости бизнеса.
Заемщиком является ООО Сильпо-Фуд, развивающая сеть продуктовых супермаркетов Сильпо. Общая стоимость проекта - $160,8 млн, утверждение проекта запланировано на 11 марта этого года.
В сообщении банка сказано, что проект направлен на повышение эффективности использования энергии и ресурсов, в том числе путем внедрения бесфреонового охлаждения, эффективной вентиляции, отопления, освещения и использования современных технологий обращения с отходами.
Предлагается также расширение присутствия сетей супермаркетов Fozzy Group в регионах с ограниченным предложением в сфере продуктового ритейла.
Fozzy Group - один из ведущих предприятий розничной торговли продуктами питания в Украине, имеющий более 500 магазинов по всей стране. Совладельцами Fozzy Group являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.
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