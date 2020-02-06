Стали известны детали меморандума между «Укрзализныцей» и Deutsche Bahn

Меморандум о сотрудничестве, подписанный сегодня акционерной компанией «Укрзализныця», немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn и её дочерней компанией DB Engineering & Consulting GmbH (DB E&C), подразумевает возможность стратегического сотрудничества компаний на срок до десяти лет.

Об этом сказано в меморандуме, текстом которого располагает УНИАН.

«Цель данного меморандума - обозначить основы запланированного стратегического сотрудничества между УЗ и DB E&C, а также внедрить процедуру взаимодействия между сторонами относительно заключения договора о сотрудничестве... Ориентировочный срок стратегического сотрудничества, который рассматривается сторонами как возможный, составляет до десяти лет», - сказано в тексте меморандума.

Документ вступает в силу с момента подписания и сохраняет свое действие в течение трех лет с возможным продлением срока при условии согласия сторон, но не более, чем срок стратегического сотрудничества (до десяти лет).

Стороны могут прекратить действие меморандума в любой момент, но предупредив об этом партнеров за месяц. В таком случае участники не несут ответственности за прямые или непрямые убытки и вред.

Что касается нынешнего сотрудничества компаний, то в тексте меморандума расписано несколько его этапов.

На начальном этапе стороны должны согласовать и заключить договор об оценке деятельности «Укрзализныци», а также разработать дорожную карту по улучшению деятельности украинской компании. Ожидается, что данный этап займет до трех месяцев.

Этап реализации проекта начнется в случае успешного завершения предыдущего процесса и предполагает оформление договора, в рамках действия которого предполагается привлечение опытного персонала для реализации дорожной карты реформ.

«Этот этап может начаться после успешного завершения начального этапа, при этом ожидается, что он будет продолжаться не позднее, чем до 31 декабря 2020 года», - сказано в тексте меморандума.

Управленческий этап должен начаться с 1 января 2021 года, он включает в себя поддержку DB E&C в сфере управления.