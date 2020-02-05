Финансовые новости
- |
- 05.02.20
- |
- 21:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укртрансгаз» обратился в СНБО из-за ареста счетов и активов
14:48 05.02.2020 |
Предприятие группы "Нафтогаз", АО "Укртрансгаз" обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в связи с арестом всех счетов и активов предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отметили в пресс-службе, после выделения деятельности по транспортировке газа в юридически обособленную компанию ООО "Оператор ГТС Украины", работа "Укртрансгаза" серьезно осложнилась из-за активизации действий третьих лиц по завладению имуществом "Укртрансгаза".
В настоящее время наиболее масштабной является требование 2 336 млн грн в пользу ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест". Арест частным исполнителем счетов предприятия уже привел к потере 50,3 млн грн.
"Аресты всех счетов предприятия, его движимого и недвижимого имущества ставят под угрозу обеспечение надежного функционирования подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.
В конце января "Укртрансгаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в связи с блокированием 2,3 млрд гривен средств предприятия решением Арбитражного суда Киева.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Последний козырь Сытника. Зачем Шабунин врет украинцам о «гневе МВФ»
|Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы
|Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений
|Полевой эксперимент. На какую цифру Дубилет поделит губернаторов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Укртрансгаз» обратился в СНБО из-за ареста счетов и активов
|Правительство предлагает ВР полностью запретить приватизацию «Энергоатома», «Укрэнерго», Укргидроэнерго» и МГУ
|Vodafone Украина выпустила облигации на $500 миллионов
|«Богдан Моторс» намерена сократить половину работников
|Суд приостановил концессию Херсонского морпорта по требованию консорциума «Аскет Шиппинг» и «Глобал Грейн»
|Стали известны крупнейшие получатели НДС в январе
|Кабмин уволил главу «Укрзализныци» Кравцова без перевода на другую должность
Это интересно
|Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
|Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30
|Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq
|Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
|Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов
|Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер
|Facebook изменит принцип блокировки контента