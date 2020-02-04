Кабмин уволил главу «Укрзализныци» Кравцова без перевода на другую должность

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность, указывается в соответствующем распоряжении правительства, опубликованном в понедельник на сайте Кабмина.

"Прекратить досрочно полномочия председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Кравцова Евгения Павловича, освободив его от должности в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в тексте распоряжения № 58 от 29 января 2020 года.

Указанным пунктом ТКУ предусматриваются дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях. В случае Кравцова - "прекращение полномочий должностных лиц".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к управляющему органу, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и расторжение контракта по инициативе набсовета.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий 27 января заявил, что набсовет компании рассмотрит вопрос увольнения Кравцова "в ближайшее время", проведя серию заседаний по этому вопросу.

В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известны желающие занять пост главы "Укрзализныци". "Кандидаты на эту должность пока не известны", - сказал он.