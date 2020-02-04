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Суд утвердил мировое соглашение о признании «Укртрансгазом» за «Укрнафтой» газа в ПХГ почти на 15 млрд грн - Витренко
13:15 03.02.2020 |
Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в подземных хранилищах (ПХГ) почти на 15 млрд грн, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"На прошлой неделе подписано и утверждено судом мировое соглашение между "Укртрансгазм" и "Укрнафтой" о признании за "Укрнафтой" указанных выше объемов газа (2 млрд куб. м - ИФ) в хранилищах "Укртрансгаза", - написал он в "Фейсбук" в понедельник.
По его словам, "Нафтогаз" должен получить из госбюджета почти 15 млрд грн компенсации за возложенные на него специальные обязательства, которые будут направлены "Укрнафте" за 2 млрд куб. м в ПХГ. Кроме того, НАК осуществит предоплату "Укрнафте" еще 14,6 млрд грн грн за газ, который компания будет добывать и передавать в последующие периоды.
В свою очередь, "Укрнафта" направит все указанные средства в госбюджет в качестве погашения налогового долга, а также оплатит налоги, возникающие в связи с осуществлением этих операций.
"Соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 года не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые "Укрнафта" передает "Нафтогазу", то этот газ должен быть возвращен "Укрнафте", - добавил Витренко.
По его словам, наблюдательный совет "Укрнафты" сделал невозможным нецелевое использование этих средств, приняв решение, что деньги от реализации этого газа должны идти исключительно на уплату налогового долга и налогов, которые возникают в связи с осуществлением этих операций.
Топ-менеджер "Нафтогаза" напомнил, что реализация механизма оплаты НАК полученного от "Укрнафты" в предыдущие периоды природного газа с параллельной оплатой последнего налогового долга была предложена еще правительству Владимира Гройсмана, который заблокировал это решение. В свою очередь, правительство Алексея Гончарука недавно сняло ограничения на реализацию этой сделки.
Витренко уточнил, что НАК планирует выкупать у "Укрнафты" газ из ПХГ по ценам марта 2019 года, а добываемый газ - по текущим ценам.
Как сообщалось, в феврале 2019 года "Нафтогаз" заявил о намерении выкупить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м природного газа за компенсацию, которую компания должна получить от государства в рамках возложенных на нее специальных обязательств на рынке газа (PSO).
В частности, планировалось заключить договоры купли-продажи НАК у "Укрнафты" 1,25 млрд куб.м газа и 0,75 млрд куб. м текущей и будущей добычи, а также 2 млрд 61,805 млн куб. м из ПХГ.
ПАО "Газпром" 29 декабря 2019 года перечислил НАК "Нафтогаз Украины" $2,918 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Глава правления НАК Андрей Коболев отмечал, что перечисленные "Газпромом" средства продолжают находиться на счетах НАК, их дальнейшее распределение решится в ходе дискуссии с правительством.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
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