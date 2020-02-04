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Платежная система «Новой почты» стала международной
12:55 30.01.2020 |
Национальный банк Украины согласовал переименование платежной системы Forpos компании "Новая почта" и изменение ее статуса с внутригосударственной платежной системы на международную платежную систему NovaPay.
Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
"Международная платежная система NovaPay стала одиннадцатой международной платежной системой, платежной организацией которой является резидент на платежном рынке Украины", - сообщает НБУ.
В соответствующий перечень также входят MoneyGrаm, Western Union, Meest, Хазри, Sigue Money Transfer, Ria, Clear Junction, Transfast и Intelexpress.
Согласно данным регулятора, участником платежной системы NovaPay также является финансовая компания "Артуа".
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициаром ФК "Артуа" является генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.
В группу компаний "Новой почты" входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Интернешнл". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172752
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