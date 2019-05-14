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WOG предостерегает клиентов от мошенничества
12:56 14.05.2019 |
Сеть АЗС WOG сообщает об участившихся звонках своим клиентам от мошенников с предложениями купить топливные талоны со скидкой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
«В последнее время участились случаи мошенничества, когда клиентам компании WOG звонят третьи лица, называют их по имени, представляются менеджерами компании и предлагают купить топливные талоны или оптовые партии со скидкой. Для большей убедительности мошенники используют интернет-колбек - когда входящий звонок поступает с телефона, похожего на телефон «горячей линии», - информирует пресс-служба.
Компания просит клиентов быть бдительными и обратить внимание на то, что «горячая линия» работает только на входящие звонки, то есть клиентам не могут поступать звонки с номера телефона «горячей линии». Также WOG не проводит взаиморасчеты за топливо по карточным счетам физических лиц. Все оплаты должны проходить только через расчетные счета в банке.
«Осуществлять покупку топливных талонов и оптовые покупки топлива необходимо исключительно в региональных представительствах компании WOG или через официальный онлайн-магазин WOG», - резюмировали в компании.
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