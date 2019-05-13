НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка, подаст кассацию

Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd, говорится в сообщении НБУ на его сайте.

Как заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, на слова которого ссылается пресс-служба, НБУ не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы. При этом он отметил, что порядок и основания для проведения плановых и внеплановых проверок в банках регламентируются соответствующим положением Нацбанка и в случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка НБУ имеет основания для проведения соответствующей проверки.

"Проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является не только одной из приоритетных задач регулятора, что является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, но и относится к его исключительным полномочиям, закрепленных законом. Именно поэтому стоит взвешенно подходить к решению споров, в которых обжалуются надзорные действия Национального банка с целью обеспечения стабильной работы банковской системы ", - сказал В.Григорчук.

Как подчеркивается в сообщении, НБУ имел основания для проведения инспекционной проверки ПриватБанка в 2016 году, поскольку согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств. По результатам инспекционной проверки ПриватБанка накануне признания его неплатежеспособным и вывода с рынка с участием государства было установлено, что план реструктуризации банк не выполнял, а капитала банка было недостаточно для соблюдения требований относительно нормативов капитала и покрытия кредитных рисков. Такие выводы подтверждаются материалами инспекционной проверки, а также независимой международно признанной аудиторской компанией, которую привлек ПриватБанк, говорится в сообщении.

"Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка. Напомню, что решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО, правительством и международными партнерами с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований", - подчеркнул В.Григорчук.

Как говорится в сообщении, НБУ продолжит доказывать законность своих действий и обращает внимание, что подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности страны.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Окружной админсуд г.Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2019 года по размеру общих активов(525,25 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 действующих в стране банков.

