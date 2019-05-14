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Экспат из Литвы займется модернизацией «Укртатнафты»
12:38 13.05.2019 |
Главным инженером ПАО «Укртатнафта» назначен Линас Чапас, ранее работавший на Майжейкяйском НПЗ компании «Орлен Летува». Представление нового топ-менеджера коллективу состоялось в субботу,11 мая. Об этом enkorr сообщил источник, близкий к предприятию.
«Новый топ-менеджер будет находится в прямом подчинении председателя правления Павла Овчаренко. В его функционале модернизация, ремонты, закупка нового оборудования», - сообщил собеседник enkorr. По его информации, таким образом был разгружен заместитель председателя правления по производству и капитальному строительству Сергей Кошелюк, который отныне сосредоточится на производстве.
Коллеги по Мажейкяйкому НПЗ характеризуют Чапаса как большого профессионала-практика в нефтепереработке.
«Это очень хороший и многознающий производственник. Он всегда предпочитал работать на установках, чем рисовать презентации в офисе», - говорит один из бывших сотрудников Мажейкяйского НПЗ, лично знакомых с Чапасом. Он полагает, что согласиться на работу в Украине Чапас мог в случае перспектив активной модернизации производства.
«Многие его предложения и проекты модернизации, углубления переработки и прочее уходили в стол, акционеры не сильно спешат инвестировать в завод. Возможно, у него получится в полной мере реализовать себя на «Укртатнафте», - говорит собеседник enkorr. В Литве, попросивший не называть его имени.
По данным enkorr, поиск главного инженера был произведен международным кадровым агентством. Опрошенные специалисты не припомнят случая приглашения экспата на «Укртатнафту».
После захвата НПЗ группой «Приват» в 2007 году было заявлено о планах проведения комплексной модернизации «Укртатнафты» со строительством установок изомеризации и гидроочистки бензина каткрекинга. Однако в результате за последние 12 лет завод не построил ни единой новой производственной установки, ограничившись модернизацией и перепрофилированием существующего оборудования.
«Укртатнафта» - крупнейший НПЗ в Украине с проектной мощностью 18,6 млн т нефти в год. На данный момент реальная мощностью оценивается в 7 млн т, однако загрузка завода в последние годы не превышает 2,5 млн т.
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